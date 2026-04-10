Ирландия армиясы жанармайға қарсы наразылықтарға араласты
Наразылық акцияларын көлік және ауыл шаруашылығы салаларының өкілдері ұйымдастырып отыр.
Ирландияда жанармай бағасының күрт өсуіне байланысты наразылықтар үшінші күн бойы жалғасуда. Ел билігі наразылық білдірушілер ұйымдастырған жанармай қоймаларының қоршауын бұзу үшін армияны жіберу туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Sky News арнасына сілтеме жасай отырып.
Үкіметтің энергетикалық дағдарыстың салдарын жеңілдету бойынша шаралар пакетін жариялағанына қарамастан, наразылық білдірушілер өз әрекеттерін тоқтатқан жоқ. Премьер-министр Майкл Мартин наразылық акцияларын «ұлттық диверсия актісі» деп атады.
Әділет министрі Джим О'Каллаган Қорғаныс күштері негізгі инфрақұрылымға кіруді жауып тастайтын көліктерді алып тастау үшін жіберілетінін мәлімдеді. Жүк көліктері мен тракторлардың иелеріне жабдықтарын дереу алып тастау тапсырылды, әйтпесе олар басқа жерге көшіріліп, зиян келтіруі мүмкін.
Дереккөздердің мәліметінше, армияның негізгі қатысуы ауыр техниканы - платформаларды және көтергіш жабдықтарды, атап айтқанда, брондалған көліктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын жабдықтарды берумен шектеледі. Әскери күштер полициямен бірлесіп жұмыс істейді және отын қоймалары мен Корк округіндегі елдегі жалғыз мұнай өңдеу зауытын ашуға назар аударады.
Наразылық акцияларын көлік және ауыл шаруашылығы салаларының өкілдері ұйымдастырып жатыр. Наразылық білдірушілер жолдарды жауып, тас жолдардағы, соның ішінде астана Дублиндегі көлік қозғалысын баяулатуда. Атап айтқанда, қаланың басты көшесі іс жүзінде жабылды.
Қалалық қызметтер наразылық акцияларының салдарын қазірдің өзінде жазып жатыр: өрт сөндірушілер төтенше жағдайларға жауап берудегі кідірістер туралы хабарлады.
Шиеленісті жағдай кезінде күш қолдану мүмкіндігі туралы қауесеттер таралуда, бірақ билік қарулы күштерді пайдалану талқыланбайтынын атап өтеді. Блокадаларды бейбіт жолмен алып тастау басымдық болып қала береді.
