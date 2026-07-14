Иранның Бендер-Аббас қаласында төрт жарылыс болды

CENTCOM мәліметінше, жоғары дәлдіктегі қарулармен жасалған бұл шабуылдардың мақсаты – Иранның Ормуз бұғазындағы халықаралық кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін әлсірету. Операцияға жойғыш ұшақтар, әскери кемелер және ұшқышсыз ұшу аппараттары тартылған.

14 Шілде 2026, 08:52
АВТОР
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Global Look Press 14 Шілде 2026, 08:52
14 Шілде 2026, 08:52
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Фото: Global Look Press
Иранның оңтүстігіндегі Бендер-Аббас портты қаласының шығыс бөлігінде төрт жарылыс болды. Бұл туралы Press TV телеарнасы хабарлады.

Иранның мемлекеттік IRIB телерадиокорпорациясының мәліметінше, жарылыстар әуе шабуылына қарсы қорғаныс (ӘШҚҚ) жүйелерінің жұмысымен байланысты болуы мүмкін.

Бұған дейін Press TV Иранның АҚШ-тың шабуылдарына жауап ретінде Иорданиядағы Муваффак Салти әскери базасына зымыран соққысын жасағанын хабарлаған болатын.

Ал АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) америкалық әскерилердің Иран аумағындағы нысандарға кезекті соққылар сериясын аяқтағанын мәлімдеді.

Операция барысында:

  • Иранның бірнеше өңіріндегі ондаған нысанаға соққы жасалды;
  • әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері;
  • жағалаудағы радиолокациялық станциялар;
  • әскери катерлер нысанаға алынды.

CENTCOM мәліметінше, жоғары дәлдіктегі қарулармен жасалған бұл шабуылдардың мақсаты – Иранның Ормуз бұғазындағы халықаралық кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін әлсірету. Операцияға жойғыш ұшақтар, әскери кемелер және ұшқышсыз ұшу аппараттары тартылған.

Еске салсақ, маусым айында АҚШ пен Иран әскери іс-қимылдарды уақытша тоқтату және жаңа келіссөздер кезеңін бастау туралы меморандумға қол қойған еді. Алайда 8 шілдеде әскери соққылар қайта жалғасқаннан кейін Ақ үй бітімнің күшін жойғанын жариялады. Осыдан кейін АҚШ президенті Иран билігін қатаң сынға алып, оларды «ақылынан адасқан адамдар» деп атады.

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