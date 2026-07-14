Иранның Бендер-Аббас қаласында төрт жарылыс болды
CENTCOM мәліметінше, жоғары дәлдіктегі қарулармен жасалған бұл шабуылдардың мақсаты – Иранның Ормуз бұғазындағы халықаралық кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін әлсірету. Операцияға жойғыш ұшақтар, әскери кемелер және ұшқышсыз ұшу аппараттары тартылған.
14 Шілде 2026, 08:52
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