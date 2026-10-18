Иран Пәкістанмен шекарадағы қозғалысты уақытша тоқтатты
Шектеуге техникалық ақаулар себеп болған.
Иран техникалық ақауларға байланысты Пәкістанмен шекарадағы өткізу бекеттері арқылы қозғалысты және трансшекаралық операцияларды уақытша тоқтатты.
Синьхуа агенттігі таратқан мәліметке сәйкес, Иран техникалық ақауларға байланысты Пәкістанмен шекарадағы өткізу бекеттері арқылы қозғалысты және трансшекаралық операцияларды уақытша тоқтатты. Бұл туралы Kazinform агенттігі Синьхуаға сілтеме жасап хабарлады.
Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Багаи бұл туралы 17 қазанда IRNA мемлекеттік ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді.
Белгілі бір техникалық мәселелердің туындауына және сақтық шараларын қабылдау қажеттілігіне байланысты шекара арқылы қозғалыс пен трансшекаралық операциялар уақытша тоқтатылды, – деді ол.
Сыртқы істер министрлігі өкілінің айтуынша, екі елдің билігі тығыз байланыста болып, туындаған мәселелерді мүмкіндігінше тез шешу үшін консультациялар жүргізіп жатыр.
Тараптар шекаралық өткізу бекеттерінің қалыпты жұмысын қысқа мерзімде қалпына келтіруді жоспарлап отыр.
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