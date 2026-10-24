Индонезияда орман өрттері өршіп тұр
Билік компаниялардың қатысын тексеріп жатыр.
Спутниктік бағалаулар бойынша, Индонезиядағы табиғи өрттер шарпыған аумақ шамамен 40,9 мың гектарға жеткен. Соңғы бір аптада елде тағы 185 өрт ошағы тіркелді.
Current Wildfires мониторинг қызметінің мәліметінше, қазір ең ірі өрт ошағы Борнео аралындағы Орталық Калимантан провинциясының Серуян ауданында тіркелген. Спутниктік бағалаулар бойынша, өрт шарпыған аумақ шамамен 3,5 мың гектарды құрайды.
Серуян ауданында ауа райы ыстық әрі ылғалды, жел әлсіз. Ауаның сапасы адам денсаулығына қауіпті деп бағаланып отыр.
Ауқымды өрттерге байланысты 19 қазанда Индонезия президенті Прабово Субианто Джакартадағы Мердека президент сарайында кеңес өткізіп, орман және дала өрттеріне қарсы күресті жеделдетуді тапсырды.
Индонезия Министрлер кабинеті хатшылығының хабарлауынша, мемлекет басшысы әуеден жүргізілетін жұмыстарды күшейтуді, соның ішінде жасанды жауын-шашын шақыру үшін «Геркулес» әскери-көлік ұшақтарын пайдаланып, құрғақ мұз шашуды тапсырған.
Өртті сөндіруге әскери қызметкерлерді, полицияны, тиісті ведомстволар мен жергілікті тұрғындарды белсенді түрде тарту міндеттелді. Президент жаңбырды күтпей, шұғыл шаралар қабылдауды талап етті.
Бұдан бөлек, Индонезия полициясы компаниялардың орман және дала өрттерінің шығуына ықтимал қатысына байланысты 98 істі тергеп жатыр. Құқық қорғау органдары кінәлілерді анықтау үшін дәлелдер жинауды жалғастыруда.
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