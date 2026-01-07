Индонезияда нөсер жаңбырдан 16 адам көз жұмды

Индонезияның Солтүстік Сулавеси провинциясында толассыз жауған нөсер жаңбыр салдарынан болған кенеттен су тасқыны мен көшкіндерден кемінде 16 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Билік өкілдерінің мәліметінше, су тасқыны салдарынан жүздеген тұрғын үйді су ағызып әкеткен. Табиғи апаттарды басқару жөніндегі ұлттық агенттіктің нақтылауынша, бірнеше күнге созылған муссон жаңбырлары өзен жағалауларын шайып кеткен. Балшық, тас пен қоқыс араласқан су тасқындары бірнеше елді мекенді басып қалған.
Құтқару қызметтері полиция мен әскерилердің қолдауымен Сулавеси аралының солтүстік шетінен шамамен 130 шақырым жерде орналасқан Сиау аралындағы ең көп зардап шеккен төрт ауылға жіберілді. Кейбір аумақтарда жолдардың бүлінуі мен байланыс үзілуі құтқару жұмыстарын қиындатқан.
Төтенше жағдайлар агенттігінің өкілі Мухаридің айтуынша, су тасқыны салдарынан 600-ден астам адам үйлерін тастап, шіркеулер мен қоғамдық ғимараттарды паналауға мәжбүр болған.
Солтүстік Сулавесидегі іздеу-құтқару қызметінің өкілі сейсенбі күні ауа райы жақсарып, су деңгейі төмендегеннен кейін құтқарушылар 16 адамның мәйітін тапқанын хабарлады. Іздеу жұмыстары жалғасып жатыр, толықтай су басқан аудандарда тағы үш адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында.
Бұл трагедия желтоқсан айында Суматра аралындағы 52 қала мен ауданға жайылған ауқымды су тасқындарының салдарымен тұспа-тұс келіп отыр. Ресми деректерге сәйкес, ол кезде 1 178 адам қаза тауып, жеті мыңнан астамы жарақат алған, ал 148 тұрғын әлі күнге дейін із-түзсіз жоғалғандар қатарында.
Бұған дейін муссон жаңбырлары тропикалық дауылдарды күшейтіп, Оңтүстік-Шығыс Азияда соңғы жылдардағы ең ауыр су тасқындарының бірін тудырғаны хабарланған болатын. Малайзия мен Таиландта жүздеген адам қаза тауып немесе жоғалып, өңір бойынша миллиондаған тұрғын зардап шекті.