Илон Маск Starlink арқылы АҚШ-тағы ұялы байланыс операторларымен бәсекеге түспек
SpaceX радиожиіліктерді сатып алып, Starlink арқылы ғимарат ішінде де ұялы байланыс ұсынуды көздеп отыр.
Илон Маскке тиесілі SpaceX инвестициялық Grain Management компаниясынан радиожиіліктерді сатып алу туралы келісімге келді. Бұл мәміле Starlink Mobile спутниктік байланыс қызметінің мүмкіндіктерін кеңейтіп, ғимараттардың ішінде де ұялы байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
CBS News басылымының жазуынша, радиожиіліктерді сатып алу АҚШ аумағында ұялы байланысты толыққанды қамтамасыз ету жолындағы маңызды қадам болмақ. Төмен жиілікті радиосигнал қабырғалар мен басқа да кедергілерден жақсы өтеді. Бұл спутниктік байланыстың негізгі мәселелерінің бірін шешуге көмектеседі.
Келісім АҚШ-тың Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) мақұлдауын қажет етеді. Ал реттеуші орган бұған дейін Starlink Mobile компаниясына 2 ГГц жиілік диапазонында сигнал таратып, ұялы телефондарға тікелей қосыла алатын 15 мың спутникті ұшыруға өтінім беруге рұқсат еткен.
UBS сарапшысы Джон Ходалик бұл жиіліктердің қолданыстағы смартфондармен үйлесімді екенін атап өтті. Алайда оның бағалауынша, жобаны ауқымды деңгейге жеткізу үшін уақыт қажет. Сондықтан жақын арада бұл бастаманың телекоммуникация нарығына ықпалы шектеулі болуы мүмкін.
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