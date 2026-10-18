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  • Қазақстанның әйелдер хоккей құрамасы Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды

Қазақстанның әйелдер хоккей құрамасы Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды

18 Қазан 2026, 14:13
АВТОР
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freepik.com 18 Қазан 2026, 14:13
18 Қазан 2026, 14:13
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Фото: freepik.com

Қазақстанның әйелдер хоккей құрамасы 15-18 қазан аралығында Жапонияның Саппоро қаласында өтіп жатқан шайбалы хоккейден Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды.

Турнирде қазақстандық хоккейшілер үш матч өткізді. Алғашқы кездесуде Жапония құрамасына 0:4 есебімен есе жіберді. Екінші ойында Қытай командасынан 1:2 есебімен жеңілді.

Ал соңғы матчта Қазақстан құрамасы Оңтүстік Кореямен кездесіп, 5:1 есебімен жеңіске жетті. Осы нәтижеге байланысты ұлттық құрама үшінші орынға тұрақтап, құрлық біріншілігінің қола жүлдесін иеленді.

Азия чемпионы атағын Жапония мен Қытай құрамалары сарапқа салады.

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