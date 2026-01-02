Германия тұрғындары баспанасыздарға рекордтық көмек көрсетті

Германияда шамамен жарты миллионға жуық баспанасыз адам бар. Олардың басым бөлігі мемлекеттік паналау орындарында немесе туыстары мен достарының қолында тұрып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасап.
Елде тұрғын үй нарығындағы жағдай өте күрделі: көшіру деректері көбейіп келеді. Алайда көмектесуге дайын азаматтар саны да артып отыр. Америкалық GoFundMe платформасының талдауы немістердің жалдау ақысы бойынша қарызы бар адамдар мен баспанасыз жандарға қаржылай қолдау көрсетуге жиі қаражат аудара бастағанын көрсетеді. Бұл деректерді Spiegel басылымы келтіреді, делінген хабарламада.
Басылымның жазуынша, 2025 жылы аталған платформада тұрғын үй мәселесіне қатысты бастамалар аясында шамамен 6,8 млн еуро жиналған. Ал бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 2,3 млн еуроны ғана құраған.
«Тұрғын үй», «жалдау», «көшіру» және «баспанасыздық» деген кілт сөздермен жүргізілген қаражат жинау науқандарының жалпы саны шамамен 5000-ға жеткен. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда екі еседен көп, сол кезде мұндай кампаниялар саны 2400 болған.
Германияда шамамен жарты миллион баспанасыз адам бар, олардың көпшілігі мемлекеттік паналау орындарында немесе туыстары мен таныстарының жанында тұрады.
Үкіметтің есебіне сәйкес, 2024 жылдың басында көшеде немесе уақытша баспаналарда 47 300 адам өмір сүрген. Бұл екі жыл бұрынғы көрсеткіштен 10 мың адамға көп. Сонымен қатар тұрғын үйден мәжбүрлі көшіру жағдайларының саны да артқан.