Газа жоспарының екінші кезеңі: келісімге қол жеткізу қиынға соғуы мүмкін

Газа секторында екі жылдық соғыстан кейін толық күйреу орын алды. АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбітшілік жоспарының екінші кезеңі іске қосылғанымен, оның жүзеге асуына бірнеше маңызды кедергілер кері әсер етуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Біріншіден, жоспар бойынша ХАМАС пен Газадағы басқа топтар қаруларын тапсыруы тиіс. АҚШ арнайы елшісі Стив Уиткофф бұл талап орындалмаса «серьезді салдарлар» болатынын ескертті. Алайда ХАМАС қарулардан бас тартудан бас тартуда, себебі оларды Израильдің ұзаққа созылған әскери оккупациясына қарсы қарсылық құралы деп санайды.
Екіншіден, Израиль әскерлерінің Газа секторынан қаншалықты шығуы керек екені белгісіз. Израиль шенеуніктері «жаңа шындықты» сақтауды талап етеді, бірақ толық әскер шығару жөнінде нақты нұсқау бермеген.
Үшіншіден, басқару мәселесі де шешілмеген. Егер ХАМАС басқармайтын болса, Газада кім билік жүргізеді? Әлеуметтік қызметтерді, мектептерді, ауруханаларды және қауіпсіздікті кім қамтамасыз етеді? Қазіргі жоспар бойынша Газадағы техникалық үкіметтің жаңа мүшелері азаматтық қоғам өкілдерінен тұрады, ХАМАС оған қатыспайды. Жоғарыда атқарушы комитет, ал оның үстінде Трамп төрағалық ететін бейбітшілік кеңесі болады деп болжануда.
Бірақ палестиналықтар шетелдік бақылауды отаршылдыққа теңейді және бұл жоспарға сенімсіздікпен қарайды. Сонымен қатар, гуманитарлық жағдай өте ауыр: жүздеген мың адам баспанасыз қалып, қатал қысқы ауа-райы мен су тасқындары кезінде шатырларда тұруда. Балалар екі жылдан астам уақыт бойы білім алу мүмкіндігін толық пайдалана алмады.
Осылайша, Трамптың Газа жоспары прогресті көрсеткенімен, оның сәтті жүзеге асуы үшін көптеген кедергілерді жеңу қажет.