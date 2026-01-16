Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

G7 елдері Иранға қосымша санкция енгізуге дайын екенін жариялады

Бүгiн, 03:40
251
Бөлісу:
freepik
Фото: freepik

G7 елдерінің Сыртқы істер министрлері мен ЕО Жоғарғы өкілі Кая Каллас Ирандағы наразылық білдірушілерге қарсы "қатаң репрессияны" айыптап, қосымша шектеу шараларын енгізуге дайын екенін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.

Мәлімдемеде Иран билігінің 2025 жылғы желтоқсанда басталған халық көтерілісін күшпен басу әрекеттері, қаза тапқандар мен ұсталғандар санына қатты алаңдаушылық білдірілген.

Ирандағы наразылықтар елдің 25 провинциясын қамтып, 60-тан астам қаланы қамтыды. Iran Human Rights құқық қорғау ұйымының мәліметі бойынша, кем дегенде 3 428 адам қаза тауып, 10 мыңнан астам адам ұсталды.

15 қаңтарда Иран билігі әуе кеңістігін уақытша жауып, халықаралық рейстерді шектеуге мәжбүр болды. Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иран билігін "өте қатал әрекеттермен" қорқытып, наразылық білдірушілерге жасалатын қысымды тоқтатуға шақырған еді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Газа жоспарының екінші кезеңі: келісімге қол жеткізу қиынға соғуы мүмкін
Келесі жаңалық
Венесуэладан мұнай тасымалдайтын тағы бір танкер АҚШ бақылауына өтті
Өзгелердің жаңалығы