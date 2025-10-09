Францияның бұрынғы премьер-министрі Макронның отставкасын қабылдамады

Францияның бұрынғы премьер-министрі Себастьен Лекорню президент Эммануэль Макронның отставкасын қабылдамады. Ол Мемлекет басшысын «Францияның шетелдегі бет-бейнесі» деп атап, елдің саяси тұрақтылығын сақтау қажет екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Le Figaro басылымына сілтеме жасап.
Лекорнуюың айтуынша, қазіргі жағдайда Макронның орнын басу мәселесі көтерілмейді, ал жаңа премьер-министр 48 сағат ішінде тағайындалуы мүмкін.
«Жағдай Президентке келесі екі тәулік ішінде жаңа үкімет басшысын тағайындауға мүмкіндік береді. Институттың тұрақтылығын сақтау қажет», – деді ол теледидар эфирінде.
Саясаткердің пікірінше, Ұлттық жиналысты тарату қазір екіталай, өйткені парламенттің төменгі палатасындағы абсолютті көпшілік мұндай шешімге қарсы.
Францияда саяси дағдарыс 6 қазанда басталды – Лекорню премьер-министр қызметіне кіріскеннен кейін бір ай өтпей, отставкаға кеткен болатын. Бұған дейін ол жаңа үкімет құрамын жариялаған еді.
Жаңа кабинетке енген 18 саясаткердің 12-сі бұрын Макрон үкіметтерінде қызмет атқарған. Алайда министрлер кабинеті ұсынылғаннан кейін бірден Францияның консервативті күштері наразылық білдіріп, жаңа үкімет құрамынан шығу қаупін ескерткен.
Оппозициялық партиялар да президент Эммануэль Макронның отставкаға кетуін талап еткен болатын.