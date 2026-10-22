Францияда адамнан алғаш рет Шамонда вирусы анықталды: Науқас қайтыс болды
Францияда әлемде алғаш рет бұған дейін тек жануарлардан табылған Шамонда вирусын адамның жұқтыру оқиғасы тіркелді. Науқас Лион ауруханасында қайтыс болды. Дәрігерлер жұқтыру мән-жайларын анықтап жатыр, ал ел билігі жалпы халық үшін әзірге ешқандай қауіп көріп тұрмағанын мәлімдеді.
Бұл туралы 22 қазанда Франция Денсаулық сақтау министрлігіне сілтеме жасаған LyonMag басылымы жазды.
Ер адам ауыр дертке байланысты Hospices Civils de Lyon ауруханасында емделіп жатқан. Онда айқын білінген иммунодефицит болған. Тексеру барысында мамандар Шамонда вирусын анықтады.
Пациент қазан айының басында қайтыс болды. Дегенмен, Франция билігі өлімнің тікелей себебі вирустық инфекция екенін әлі растаған жоқ.
Адам вирусты қалай жұқтыруы мүмкін еді?
Мамандардың негізгі болжамы Culicoides туысына жататын қан сорғыш шіркейдің шағуымен байланысты. Жұқтыру оқиғасы 2026 жылдың көктемі мен жазында вирус ауыл шаруашылығы жануарлары арасында тараған Францияның шығысында орын алғанын болжайды.
Шамонда ортобуньявирустар тобына жатады. Ол алғаш рет 1960 жылдары Нигерияда анықталған. Кейінірек қоздырғыш Африканың басқа аймақтарында және Жапонияда жануарлар арасында кездескен.
2026 жылдың жазында вирус Еуропадағы, соның ішінде Франция, Германия және Швейцариядағы мал фермаларында тіркеле бастады.
Вирус көбінесе ірі қара малдан табылады. Францияда оны ұсақ күйіс қайыратын жануарлар мен жылқылардан да тіркеген.
Вирустың қаупі неде?
Вирус жұқтырған малда дене температурасының көтерілуі, іш өту, әлсіздік және сүт өнімділігінің төмендеуі байқалуы мүмкін. Мамандар оның жануарлардың репродуктивті функциясына ықтимал әсерін зерттеп жатыр.
Осы оқиғаға дейін адамдардың бұл вирусты жұқтырғаны туралы дәлелденген жағдайлар болмаған. Сондықтан ғалымдарға вирустың адам ағзасына қалай әсер ететінін және бұл инфекцияның қайтыс болған пациенттің жағдайында қандай рөл атқарғанын әлі анықтау қажет.
Францияның денсаулық сақтау органдары қолда бар мәліметтерге сүйене отырып, жалпы халық үшін ешқандай қауіп анықталмағанын хабарлады.
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