Филиппин жағалауында қуатты жер сілкінісі тіркелді

Бүгiн, 02:34
Фото: istockphoto.com

Филиппин жағалауында қуатты жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің магнитудасы 6,9 баллды құрады. Бұл туралы Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының сайтында жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Зілзаланың эпицентрі Бого қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 18 шақырым жерде, ал ошағы 10 шақырым тереңдікте болған.

Әзірге қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Айта кетейік, 25 қыркүйекте Венесуэлада да 5,8 балдық жер сілкінісі тіркелген еді. Оның эпицентрі Мене-Гранде қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 19 км қашықтықта орналасып, жер асты дүмпулері 10 км тереңдікте болған.

