Еуропада автокөлік шығарындыларына қойылатын талаптарды жеңілдету ұсынылды
Франция мен Германияның жоспары күшіне енуі үшін ЕО-ға мүше басқа мемлекеттер мен Еуропарламенттің қолдауы қажет.
Франция мен Германия Еуропалық одақтың автокөліктерден бөлінетін көмірқышқыл газының (CO₂) шығарындыларына қатысты талаптарын жұмсарту және Ұлыбританияға «ЕО-да жасалған» бағдарламасы аясында ерекше мәртебе беру жөнінде келісімге келді. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
Еуропалық комиссияның бұған дейінгі ұсынысына сәйкес, автокөлік өндірушілері 2035 жылға қарай 2021 жылғы деңгеймен салыстырғанда CO₂ шығарындыларын 90%-ға қысқартуы керек. Қалған 10%-ды төмен көміртекті болат пен баламалы отын сияқты шешімдер арқылы өтеу көзделген.
Алайда Франция мен Германия ұсынған жоспар бойынша шығарындыларды 90%-ға қысқарту мақсаты сақталады, бірақ қосымша өтемақы шараларын енгізу міндетті болмайды. Бұл тәсіл Германияның автомобиль өндірушілерінің ұстанымына сәйкес келеді.
Бірлескен ұсыныста «ЕО-да жасалған» белгісін Еуропалық одақ елдерінен бөлек, Ұлыбритания сияқты еуропалық серіктестерге де тарату қарастырылған. Ұлыбритания 2020 жылдың соңында ЕО-ның бірыңғай нарығынан шыққан еді. Дегенмен, бағдарламаға қосылу үшін Лондон ЕО-мен өзара келісімге келіп, одақтың сауда саясатына қатысты талаптарын қабылдауы мүмкін.
Германия канцлері Фридрих Мерц келісімді автомобиль өнеркәсібі мен Еуропадағы жұмыс орындары үшін маңызды қадам деп бағалады. Volkswagen компаниясы да ұсыныстар Еуропадағы өндіріс пен инвестицияны қолдауға мүмкіндік беретінін мәлімдеді.
Алайда бастамаға қатысты пікірлер әртүрлі. Экологиялық ұйымдар шығарындыларды азайту талаптарын жұмсарту электр көліктеріне инвестиция салу қарқынын бәсеңдетуі мүмкін деп санайды. Көлік және қоршаған ортаны қорғау ұйымының өкілі Анна Кражинска бұл ұсынысты «тарихи қателік» деп атады.
Франция мен Германияның жоспары күшіне енуі үшін ЕО-ға мүше басқа мемлекеттер мен Еуропарламенттің қолдауы қажет. Құжат бойынша түпкілікті келісімге келу мерзімі әзірге нақтыланбаған.
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