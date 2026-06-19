ЕО Иранға қарсы санкцияларды алып тастауға әлі дайын емес – Каллас
Оның айтуынша, санкцияларды алып тастау үшін нақты шарттар орындалуы тиіс.
Бүгiн 2026, 04:27
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 04:27Бүгiн 2026, 04:27
155Фото: AP Photo/ Virginia Mayo
Еуропалық Одақ АҚШ-пен бітім жасалғанына қарамастан, Иранға қатысты санкцияларды жоюды жоспарлап отырған жоқ. Бұл туралы ЕО дипломатиялық қызметінің басшысы Кая Каллас мәлімдеді.
Оның айтуынша, санкцияларды алып тастау үшін нақты шарттар орындалуы тиіс. Атап айтқанда, ядролық бағдарламаға, адам құқықтарына және кеме қатынасы еркіндігіне қатысты талаптар қарастырылады.
Каллас егер бұл шарттар орындалса, мәселе ЕО елдері деңгейінде талқылануы мүмкін екенін, алайда қазіргі уақытта ондай жағдай жоқ екенін атап өтті.
Ең оқылған:
- Сәбиімен курьер болған әйел жайлы министр күтпеген мәлімет айтты
- Семейде жоғалып кеткен екі баланың ата-анасы жауапқа тартылады
- Әдемі дата: Қазақстанда ең көп неке қиылатын күн белгілі болды
- ӘЧ: Англия алты голдық матчта жеңіске жетті, Португалия сүрінді
- Алматыдағы көпқабатты үйдің төбесіне салынған үйдің тағдыры белгілі болды