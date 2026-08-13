Энрике Иглесиас сізді байқасын десеңіз: Концертте ерекшеленудің 5 тәсілі
Энрикенің назарын мыңдаған жанкүйердің арасынан қалай аударуға болады? Плакаттан бастап образға дейінгі 5 ерекше тәсілді ұсынамыз.
Қыркүйектің басында Қазақстанда көптен күткен кездесу өтеді: Энрике Иглесиас елімізде алғаш рет концерт береді. Бір кешке Hero қайтадан ең романтикалық әнге, Bailamos би алаңына оралуға себепке, ал мыңдаған көрермен жастық шақтың саундтрегін бірге айтатын үлкен хорға айналмақ.
Ал енді ең қызығы: сол мыңдаған адамның арасынан Энрике дәл сізді байқап қалуы мүмкін бе?
Әбден мүмкін.
Әншінің концерттерінде алдын ала жазылған сценарийге сыймайтын сәттер аз емес. Энрике көрермендерге жақындап, қолын созады, жанкүйерлерімен бірге ән айтады, құшақтайды, кейде тіпті сахнаға шақырады. Жылдар өте келе жанкүйерлер де бір нәрсені аңғарған: оның назарын аудару үшін кейде аздап батылдық, әдемі идея және дұрыс сәттің өзі жеткілікті.
Қазақстандағы концертке дейін байқап көруге болатын бес тәсілді жинадық.
- Плакат емес, Энрикеге арналған бір ауыз сөз
«I love you, Enrique» – классика. Бірақ классиканың бір кемшілігі бар: дәл сондай плакатты жаныңыздағы бірнеше адам да ұстап тұруы мүмкін.
Сондықтан бұл жолы сезіміңізді сәл тапқыр жеткізіп көріңіз. Оның әнінің атауымен ойнаңыз, екеуіңіз ғана түсінетіндей әсер қалдыратын әзіл ойлап табыңыз немесе Қазақстанға қатысты нәзік ишара қосыңыз.
Лондондағы концерттердің бірінде жанкүйер қыз дәл солай жасаған. Ол Энрикенің әнінің атауын пайдаланып, «That Somebody’s Me!» деген плакат ұстап тұрған. Әнші оны байқап, сахнаға шақырып, әнді қыздың өзіне арнап орындаған.
Кейде мыңдаған адамның арасынан ерекшелену үшін үлкен баннердің қажеті жоқ. Дәл табылған бір сөйлем жеткілікті.
- Сахнаға жақын орын – жай ғана жақсы көрініс емес
Алдыңғы қатардың басты артықшылығы Энрикені жақыннан көру ғана емес.
Оның концерттерінде сахна мен залдың арасындағы шекара жиі жоғалады.
Әнші көрермендерге қолын созып, қол алысады, жанкүйерлерін құшақтайды, кейде микрофонын ұсынып, әннің бірнеше жолын бірге орындайды.
Сол себепті Энрикенің концертінде фан-аймақ – жай ғана ең қызу сектор емес, кештің күтпеген оқиғалары басталатын жер.
Егер сахнаға жақын тұрсаңыз, сол сәтте экранға емес, Энрикенің өзіне қараңыз. Өйткені кейде көзқарастар да кездеседі.
- Hero-ны жатқа білу – міндетті dress code-тан да маңызды болуы мүмкін
Hero басталғанда Энрикенің концертінде атмосфера өзгереді.
Жылдар бойы әнші дәл осы композиция кезінде алғашқы қатардан бір жанкүйерді таңдап, сахнаға шақырып келеді. Бірге билейді, құшақтайды, суретке түседі, ал кейде микрофонды ұсынып, әннің бірнеше жолын бірге орындайды.
Лондон, Бостон, Майами, Лас-Вегас – осындай сәттер әлемнің талай қаласында болған.
Енді тізімге Астана немесе Алматы қосылуы мүмкін.
Сондықтан концертке дейін Hero-ны тағы бір рет тыңдап қана қоймай, сөзін де қайталап шығыңыз.
Сахнаға шыққан сәтте толқудан бәрін ұмытып қалсаңыз да, ең болмаса қайырмасы есіңізде болсын.
- Қазақы акцентті образға айналдырыңыз
Егер ерекше образ жасауға себеп керек болса – міне, сол себеп.
Бірақ бұл жерде ұлттық нақышты тура мағынасында қабылдаудың қажеті жоқ. Қазақы эстетика бір ғана әдемі детальда да көрінуі мүмкін: заманауи киіммен үйлескен ұлттық әшекей, оюдың минималистік интерпретациясы, ерекше аксессуар немесе достарыңызбен алдын ала ойластырылған ортақ образ.
Ең бастысы – костюм емес, стиль жасау.
Энрике Қазақстанға алғаш рет келгелі отыр. Демек, жергілікті мәдениетке жасалған әдемі ишара – көптің арасынан ерекшеленудің ең табиғи тәсілдерінің бірі.
Әрі концерттен кейінгі суреттеріңіз де рақмет айтады.
- Ең әдемі кадр кейде камераға түспей қалады
Концерт басталғанда бәріміздің алғашқы әрекетіміз белгілі: телефонды шығарып, камераны қосамыз.
Бірнеше секундқа – әрине.
Бірақ сүйікті әніңіз басталғанда смартфонды сөмкеге салып қоюға да болады.
Энрике сахнадан өзімен бірге ән айтып, билеп, күліп, музыканы шын сезініп тұрған адамдарды жиі байқайды. Сондықтан оның назарын аударудың ең қарапайым тәсілі – назар аударуға тырыспау да шығар.
Hero-ны бірге айтыңыз. Bailamos-та билеңіз. Сүйікті әніңіз басталғанда сол сәттің ішінде болыңыз.
Өйткені ең жақсы естеліктердің бәрі Instagram-ға сыймайды.
Ал жаңа естеліктер жинауға көп қалған жоқ. 3 қыркүйекте Энрике Иглесиас Астанадағы Astana Arena-да, ал 5 қыркүйекте Алматыдағы Орталық стадионда өнер көрсетеді. Билеттер Freedom SuperApp пен Ticketon.kz арқылы қолжетімді.
Энрике Иглесиас – поп-музыкадағы бірнеше буынның ортақ есіміне айналған әртіс. Billboard оны барлық уақыттағы ең ұлы латынамерикалық орындаушы деп атаған, ал мансабында 180 миллионнан астам музыкалық жазбасы сатылған. Hero, Bailamos, Escape және Tonight (I’m Lovin’ You) кезінде әлемдік чарттарды бағындырып қана қоймай, миллиондаған адамның жеке естеліктерінің саундтрегіне айналды.
Біреу Hero-ны алғашқы махаббатымен байланыстырады. Біреу Bailamos-ты естігенде бірден билегісі келеді. Ал біреу үшін Escape – қайта оралғың келетін жастық шақтың үні.
Қыркүйекте сол естеліктерге тағы екеуі қосылады: Астана және Алматы.
Ең оқылған:
- Жол апатын жасап, Қонаевқа қарай қашқан: Бұрын жүргізуші куәлігінен айырылған мас жүргізуші ұсталды
- +43°С ыстық, бұршақты нөсер: 13 тамызға арналған ауа райы болжамы
- Теңге нығайса да, халықтың қалтасы неге жеңілдемеді? – Экономист түсіндірді
- Мектеп рюкзагын таңдағанда ата-аналар неге мән беруі керек? ДСМ жауап берді
- 1 қыркүйектен бастап мектептерде жаңа пәндер пайда болады: Оқушылар не оқиды?