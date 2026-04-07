Елордада «Таза Қазақстан» акциясы аясында зауыт аумағы тазартылды
Мұндай жұмыс көктем және күз мезгілдерінде тұрақты түрде өткізіліп тұрады.
Елордада «Таза Қазақстан» акциясы аясында Cominvest Group зауытының аумағында кезекті тазалық жұмысы өтті. Іс-шара барысында өндіріс орны маңында санитарлық тазалау жүргізіліп, аумағы ретке келтірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тазалық жұмысы кезінде зауыт ауласы толықтай абаттандырылып, шашылған қоқыстар жиналды. Қатты тұрмыстық қалдықтар арнайы орындарға шығарылып, аумақ тазартылды. Сонымен қатар, өндіріс орнының айналасында жатқан қалдықтар алынып, жұмыс аумағы жинақы күйге келтірілді.
Тазалық акциясына қатысқан қызметкерлер ұжым болып еңбек етіп, бірлесе атқарды. Мұндай жұмыс көктем және күз мезгілдерінде тұрақты түрде өткізіліп тұрады.
Осы зауытта еңбек етіп жүргеніме екі жылға жуық уақыт болды. 2024 жылдан бері жүзеге асып келе жатқан «Таза Қазақстан» акциясынан біздің ұжым бірде-бір рет қалыс қалған емес. Көктем және күз мезгілдерінде мұндай тазалық шараларын тұрақты түрде ұйымдастырып тұрамыз. Сонымен қатар, әрбір қызметкер жұмыс күні аяқталған соң өз жұмыс орнын таза қалдыруды әдетке айналдырған, – деді зауыт қызметкері Болысбек Еркінбек.
Өндіріс аумағындағы қураған шөп пен жапырақтан тазартылды, тал, теректің түбі әктеліп, топырағы қопсытылды.
Ең оқылған:
- Рекорд орнады: Қазақстан халқының өмірі 8 жасқа ұзарды
- NASA Айға оралды, бірақ көздегені – Марс: Сарапшы миссияның мәнін түсіндірді
- Шығыс Қазақстан облысында 3 адам кәріз құдығында уланып қалды
- Астанада балалардың көліктерді қиратқаны видеоға түсіп қалды: Кім жауап береді?
- Пәтерге терезеден кірген: Алматы облысында ұрлық жасағандар ұсталды