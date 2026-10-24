Елордада Республика күніне орай ауқымды экологиялық акция өтті

Астанадағы экологиялық акцияларға 7 мыңнан астам адам қатысып, 370-ке жуық ағаш отырғызылды. Сондай-ақ 180 аула мен 25 саябақ тазартылды.

24 Қазан 2026, 13:09
АВТОР
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Астана қаласының әкімдігі 24 Қазан 2026, 13:09
24 Қазан 2026, 13:09
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Фото: Астана қаласының әкімдігі

Астанада 24 қазан «Таза Қазақстан» бастамасы аясында Республика күніне арналған экологиялық акциялар өтті.

Елорда әкімдігінің мәліметінше, акцияларға коммуналдық қызмет мамандары, ПИК және МИБ өкілдері, кәсіпкерлер, еріктілер және қала тұрғындары қатысты. Іс-шараларға барлығы 7 мыңнан астам адам қатысып, 240-қа жуық арнайы техника жұмылдырылды.

Елорданы көгалдандыру аясында 370-ке жуық ағаш отырғызылды. Олардың қатарында алма ағашы, қарағаш және қайың бар. Қатысушылар аумақтарды санитарлық тазалап, қоғамдық кеңістіктерді абаттандырды.

Бірлескен жұмыстың нәтижесінде 180 аула ретке келтіріліп, 25 саябақ пен гүлзар, сондай-ақ 15 мәдени ескерткіштің айналасы тазартылды.

Жұмыс кәсіпкерлік нысандарының, қоғамдық тамақтану орындарының және басқа да ұйымдардың іргелес аумақтарын да қамтыды.

Айта кетейік, Республика күніне орай Астанада мәдени, қоғамдық, спорттық, білім беру және патриоттық бағытта 120-дан астам іс-шара өтіп жатыр.

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