Елена Рыбакина Цинциннати турнирінің төртінші айналымына шықты
Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған қазақстандық теннисші үшінші айналымда WTA рейтингінің 41-сатысындағы Польша өкілі Магдалена Фрехпен кездесті.
19 Тамыз 2026, 02:42
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19 Тамыз 2026, 02:4219 Тамыз 2026, 02:42
79Фото: ҚТФ
Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған қазақстандық теннисші үшінші айналымда WTA рейтингінің 41-сатысындағы Польша өкілі Магдалена Фрехпен кездесті.
Матч екі сетке созылып, екінші партияның жеңімпазы тай-брейкте анықталды. Кездесу Рыбакинаның 6:4, 7:6 (7:2) есебімен жеңісімен аяқталды.
Жаңбырға байланысты матч уақытша тоқтатылды. Теннисшілер кортта тура екі сағат өткізді. Осы уақыт ішінде Рыбакина бес эйс жасап, төрт қос қателікке жол берді және 18 брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.
Осылайша, Елена Рыбакина АҚШ-тағы турнирдің төртінші айналымына шықты. Келесі кезеңде ол әлемдік рейтингте 14-орында тұрған ресейлік Диана Шнайдермен кездеседі.
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