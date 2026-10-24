Елена Рыбакина Қытайдағы WTA 500 турнирінің финалына шықты

Елена Рыбакина жартылай финалда Диана Шнайдерді 6:3, 7:5 есебімен жеңіп, финалда канадалық Лейла Фернандеспен кездеседі.

24 Қазан 2026, 20:16
АВТОР
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Қазақстан теннис федерациясы 24 Қазан 2026, 20:16
24 Қазан 2026, 20:16
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Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Әйелдер арасындағы жекелей сында Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Қытайдың Нинбо қаласында өтіп жатқан WTA 500 санатындағы турнирдің жартылай финалында жеңіске жетті.

Әлемдік рейтингте бірінші орында тұрған қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 13-ракеткасы, ресейлік Диана Шнайдермен кездесті.

Матч екі сетке созылып, Елена Рыбакина 6:3, 7:5 есебімен жеңіске жетті.

Теннисшілер кортта 1 сағат 36 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Рыбакина алты эйс жасап, төрт рет қос қателік жіберді. Сондай-ақ өзі иеленген алты брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.

Осылайша, қазақстандық теннисші финалға жолдама алды. Шешуші кездесуде ол әлемдік рейтингте 30-орында тұрған канадалық Лейла Фернандеспен ойнайды. Фернандес екінші жартылай финалда чехиялық Мария Боузковадан 6:3, 7:5 есебімен басым түсті.

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