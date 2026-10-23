Екі облыста жазғы дөңгелекпен жүрген көліктердің қозғалысы шектелді

2026 жылғы 23 қазан, сағат 21:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда жазғы дөңгелектермен жабдықталған автокөліктердің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі:
Ақмола облысы:
- "Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы" автожолының 159 — 200 шақырым аралығы (Ерейментау қаласы — Павлодар облысының шекарасы);
Абай облысы:
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қ. айналма жолымен — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы (Урлютюбе ө/п)" автожолының 587 — 733 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы — Семей қаласы);
Сонымен қатар 23 қазан сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда жазғы дөңгелектермен жабдықталған автокөліктердің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі:
- "ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қ. айналма жолымен — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы (Урлютюбе ө/п)" автожолының 910 — 1105 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы — ШҚО шекарасы);
- "Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы" автожолының 971 — 1013 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы — ШҚО шекарасы);
- "Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы" автожолының 778 — 968 шақырым аралығы (Аягөз қаласы — Қалбатау ауылы);
- "Өскемен — Семей" автожолының 103 — 198 шақырым аралығы (ШҚО шекарасы — Семей қаласы);
Жолды 2026 жылы 24 қазан сағат 06:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады