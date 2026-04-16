Эфир үшін төбелес: Қостанайда блогер қыздар арасындағы жанжал қылмыстық іске ұласты
Полиция қызметкерлері төбелеске қатысқандардың барлығын бөлімшеге жеткізді.
Бүгiн 2026, 11:35
БӨЛІСУ
Фото: видеодан алынған кадр
Қостанайда 15 сәуір күні «102» пультіне төбелес туралы хабарлама түскен. Оқиғаға қатысушылардың барлығы сол жерде ұсталды.
Полицияның мәліметінше, екі қыз арасындағы жанжал әлеуметтік желіде тікелей эфир кезінде басталған.
Араздық жеке кездесуде жалғасып, төбелеске ұласқан. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, – деп хабарлады өңірлік полиция.
Тергеу қорытындысы бойынша әрбір қатысушының әрекетіне құқықтық баға беріліп, процессуалдық шешім қабылданады.
Ведомство кез келген жанжалды заң аясында шешу қажеттігін еске салды.
Құқыққа қайшы әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.
