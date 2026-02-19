Дүкендер ескі ақшаны қабылдамаса, не істеу керек?
Ұлттық банк төрағасының орынбасары мұндай жағдайда банкнотты қайда өткізуге болатынын айтты.
Бүгiн 2026, 14:41
211Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ұлттық банк төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов Қазақстанда қолданудан шыққан ескі банкноттарды айырбастау механизмін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, бұл әрекетті сауда орындары ескі банкнотты қабылдамай қалса жасау қажет.
Егер оларды сауда орындары қабылдамаса, онда сіз оларды екінші деңгейлі банкке немесе Ұлттық банк филиалына өткізе аласыз, - деп түсіндірді Берік Шолпанқұлов.
Ол банкноттарды айырбастаудың шығарылған мерзіміне қарамастан мүмкін екенін ерекше атап өтті.
