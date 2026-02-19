Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдірді
Сондай-ақ Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевтың саяси ұстанымы мен халықаралық деңгейдегі рөлін жоғары бағалайтынын атап өтті.
Бүгiн 2026, 22:24
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:24Бүгiн 2026, 22:24
138Фото: Ақорда
АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың көшбасшылық қасиетіне ерекше тоқталып, Қазақстан туралы жылы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ
Вашингтонда өткен Бейбітшілік кеңесінің отырысында сөз сөйлеген Дональд Трамп Қазақстанды «керемет әрі бай мемлекет» деп атады.
«Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, сізге көп рақмет! Бұл қандай ел десеңіз, бұл – керемет әрі бай мемлекет. Егер біреулерде қандай да бір күмән туындаса, бүгін мұнда өте бақуатты адамдар қатысып отыр», – деді ол.
Сондай-ақ Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевтың саяси ұстанымы мен халықаралық деңгейдегі рөлін жоғары бағалайтынын атап өтті.