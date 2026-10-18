Доллар, еуро, рубль: 18 қазанда Астана мен Алматыда бағам қанша?

Қазақстанның үш ірі қаласындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамы белгілі болды.

18 Қазан 2026, 09:49
АВТОР
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istockphoto.com 18 Қазан 2026, 09:49
18 Қазан 2026, 09:49
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Фото: istockphoto.com

18 қазанда Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталары әртүрлі бағамен сатылып жатыр. Kurs.kz деректеріне сәйкес, доллар, еуро және рубльдің бағамы қалаға қарай өзгереді.

Астанадағы валюта бағамы

Астананың айырбастау пункттерінде:

  • Доллар: сатып алу – 449 теңге, сату – 456 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 502 теңге, сату – 512 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 5,2 теңге, сату – 5,4 теңге.

Алматыдағы валюта бағамы

Алматыда валюта бағамы мынадай:

  • Доллар: сатып алу – 450,9 теңге, сату – 453 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 506 теңге, сату – 510 теңге;
  • Рубль: 5,22–5,32 теңге аралығында.

Шымкенттегі валюта бағамы

Шымкент қаласындағы айырбастау пункттерінде:

  • Доллар: сатып алу – 452,5 теңге, сату – 453,1 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 507 теңге, сату – 510 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 5,26 теңге, сату – 5,32 теңге.

Ұлттық банктің ресми бағамы

Ресми бағам бойынша:

  • 1 АҚШ доллары – 452,1 теңге;
  • 1 еуро – 509,38 теңге;
  • 1 рубль – 5,39 теңге.

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