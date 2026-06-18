Черногория Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді

Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Черногория Президенті Яков Милатович Қазақстанға ресми сапармен келеді.

Бүгiн 2026, 14:07
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 14:07
Бүгiн 2026, 14:07
50
Фото: ©BAQ.KZ архиві

18-20 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Черногория Президенті Яков Милатович Қазақстанға ресми сапармен келеді, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі. 

19 маусымда тараптар жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіп, саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық перспективасын талқылайды.

Ең оқылған:

Наверх