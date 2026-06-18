Черногория Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Черногория Президенті Яков Милатович Қазақстанға ресми сапармен келеді.
Бүгiн 2026, 14:07
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Бүгiн 2026, 14:07Бүгiн 2026, 14:07
50Фото: ©BAQ.KZ архиві
18-20 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Черногория Президенті Яков Милатович Қазақстанға ресми сапармен келеді, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
19 маусымда тараптар жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіп, саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық перспективасын талқылайды.
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