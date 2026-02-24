БҰҰ дабыл қақты: Газадағы гуманитарлық дағдарыс тереңдеп барады
Комиссар Суданнан бастап Газаға дейін, Украинадан Мьянмаға дейін бейбіт тұрғындар жаппай зардап шегіп жатқанын айтты.
Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк: Газада да, Израиль заңсыз аннексияны күшейту әрекеттерін жеделдетіп жатқан Батыс жағалауда да этникалық тазарту қаупіне қатысты алаңдаушылық барын айтып, мәселе көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu-ға сілтеме жасап.
Тюрк бұл туралы БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 61-сессиясының ашылуында мәлімдеді.
Ол соңғы 80 жылда әлемде билік, бақылау және ресурстар үшін бұрын-соңды болмаған қарқынмен әрі ауқымда қақтығыстар жүріп жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, адамдар өзін алаңдаулы әрі сенімсіз сезінуде.
Сондай-ақ ол жаһандық күштердің өзгеріп жатқанын және оның салдары әзірге белгісіз екенін айтты.
Мемлекетаралық және мемлекет ішіндегі қақтығыстарды реттеуде күш қолдану қалыпты құбылысқа айналғанын атап өткен Тюрк соғыс заңдарының аяусыз бұзылып жатқанын жеткізді.
Суданнан бастап Газаға дейін, Украинадан Мьянмаға дейін біздің көз алдымызда бейбіт тұрғындар жаппай зардап шегіп жатыр, - деді жоғарғы комиссар.
Тюрк Судандағы қақтығыс тараптары барлық құқықбұзушылықтар үшін жауап беруі тиіс екенін, әсіресе Фаширде Жедел әрекет ету күштері (HDK) жасаған қылмыстар үшін жауапкершілік жүктелуі қажет екенін атап өтті. Ол мұндай қатыгездік Курдуфанда қайталанбауы тиіс екенін ескертті.
Палестиналықтар израильдік шабуылдардан қаза табуын жалғастыруда
Тюрк этникалық тазарту қаупі барын ескертті.
"Газадағы жағдай әлі де апатты күйде. Палестиналықтар израильдік шабуылдардан, суықтан, аштықтан және емдеуге болатын аурулардан көз жұмуын жалғастырып жатыр. Газада рұқсат етілген гуманитарлық көмектің көлемі олардың орасан зор қажеттіліктерін қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Газада да, Израиль заңсыз аннексияны күшейтіп жатқан Батыс жағалауда да этникалық тазарту қаупі бар. Тұрақты шешім БҰҰ қарарлары мен халықаралық құқыққа сәйкес, тең құқық пен тең қадір-қасиетке негізделген екі мемлекеттің қатар өмір сүруі қағидатына сүйенуі тиіс, - деді комиссар.
Сонымен қатар ол ертең Ресей мен Украина арасындағы соғыстың басталғанына төрт жыл толатынын айтып, бұл кезеңнің ауыр зардаптармен қатар жүргенін жеткізді.
Бейбіт тұрғындар арасындағы құрбандар саны тез өсіп жатыр, ал Ресейдің Украинадағы энергетикалық және су инфрақұрылымына жасаған жүйелі шабуылдары халықаралық қылмыс ретінде бағалануы мүмкін. Қақтығыс тоқтатылуы тиіс, кез келген бітім немесе бейбіт келісім барысында адам құқықтары мен әділеттілікке ерекше назар аударуға шақырамын, - деді ол.
Ол сондай-ақ Мьянмадағы әскери төңкеріске бес жыл өтсе де, қақтығыстар салдарынан бейбіт тұрғындар арасындағы құрбандар саны артқанын еске салды. Оның айтуынша, гуманитарлық жағдай әлі де нашарлап барады.
Журналистер, дәрігерлер мен гуманитарлық ұйым қызметкерлері нысанаға айналуда
Тюрк Мьянмадағы әскери билік ұйымдастырған соңғы сайлаулар халықтың үмітсіздігін одан әрі күшейткенін айтты.
Бүгінде көптеген қанды қақтығыстарда журналистер, медицина қызметкерлері мен гуманитарлық ұйым өкілдері нысанаға айналып отыр. Бұл — халықаралық құқықтың ашық түрде бұзылуы. Мұндай әрекеттердің қалыпты жағдайға айналуына жол беруге болмайды. Мемлекеттер құқық бұзушылықтарға қарсы батыл әрекет етіп, кінәлілердің жауапқа тартылуын қамтамасыз етуі және бұл ауыр қылмыстарды ешбір ерекшеліксіз ашық айыптауы тиіс, - деп түйіндеді БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары.
