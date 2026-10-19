«Бұл жерде туристердің соншалықты аз екеніне сене алар емеспіз»: Қазақстан шетелдіктерді несімен таңғалдырады?
Тянь-Шаньның қарлы шыңдарынан бастап Маңғыстаудың шөлді пейзаждарына дейін, Алматының кофейняларынан Астананың футуристік сәулетіне дейін – шетелдік саяхатшылар әлеуметтік желілерде Қазақстаннан алған жылы әсерлерімен жиі бөлісуде. Көбінің мойындауынша: сапарға дейін олар елді мүлде басқаша елестеткен, ал сапардан кейін келесі саяхаттың бағытын жоспарлап та қойған. BAQ.KZ тілшісі туристердің әлеуметтік желілерде Қазақстан туралы не жазатынын және бұл ел олардың есінде ең алдымен несімен қалатынын шолып шықты.
Қазақстанға деген қызығушылық шынымен де артып келеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, тек 2026 жылдың бірінші тоқсанында елге 3 миллионға жуық шетелдік саяхатшы келген. Ал 2025 жылдың толық қорытындысы бойынша олардың саны 15,7 миллионды құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,1%-ға артық.
2026 жылдың қаңтар-маусым айларында Қазақстандағы орналастыру орындары (қонақүйлер, демалыс орындары т.б.) 4,77 миллион келушіге қызмет көрсетті.
Дегенмен сан-цифрлар жалпы көріністің бір бөлігін ғана көрсетеді. Саяхатшылардың үйлеріне оралғаннан кейін не айтатыны әлдеқайда қызықты.
«Бұл елді сұрғылт әрі қаңырап бос жатыр деп ойлаған едік»
Жазда Reddit желісінде жарияланған Қазақстан туралы жазбалардың бірі былайша мойындаудан басталады: саяхатшылар мұнда мүлде басқа үмітпен, басқаша елестетіп келген.
Авторлар Алматыда екі апта өткізіп, «сұрғылт әрі жартылай бос қалған бірдеңені» көреміз деп күткенін, бірақ мүлде керісінше әсер алғандарын жазған.
Олардың есінде ең қатты сақталғаны – Көлсай көлдері, Қайыңды және Шарын шатқалы болды. Алматыдағы Жасыл базар да күтпеген жаңалыққа айналды: туристер көкөніс пен жеміс-жидек алу үшін ол жерге бірнеше рет қайта оралғандарын мойындайды. Сапардан кейін олар Қазақстанда келесі жолы қайда баратындарын – Маңғыстауға ма, әлде Қатонқарағайға ма – таңдай бастапты.
Бұл жалғыз оқиға емес. Тамыз айында басқа бір саяхатшы «11 күндегі Қазақстан: шынымен де керемет» деген тақырыппен үлкен фотоесеп жариялады. Ол достарымен бірге Алматы, Шарын, Көлсай мен Қайыңдыны, Алтынемелді аралап, кейін Маңғыстау облысына жол тартқан.
«Біз бір-бірімізге бұл жерде туристердің неге бұдан да көп емес екеніне сене алар емеспіз деп айтудан танбадық», – деп жазды автор.
Саяхатшыларды әсіресе табиғаттың әртүрлілігі таңғалдырды. Бір сапардың ішінде олар тауларды, көлдерді, шатқалдарды, Әнші құмды, шөлді, Каспий теңізін және Маңғыстаудағы жартастарды көрді. Автор кейбір көріністердің тіпті көзіне жас алдырғанша әсер еткенін мойындайды.
TikTok-тан – бірден Алматыға
Кейде Қазақстанға саяхат әлеуметтік желідегі қарапайым видеодан басталады. 17 қазанда Reddit пайдаланушысы Алматыға ең алғаш рет дәл осы TikTok-тағы туристік роликтерден кейін қызығушылық танытқанын айтты. Көктемде ол көргендерін өз көзімен тексеруге бел буып, Қазақстанда бір апта өткізген. Бірнеше күннің ішінде саяхатшы қарлы тауларды, Үлкен Алматы көлін, Қайыңды мен Шарын шатқалын көріп үлгерген. Оның айтуынша, ең күшті әсерлердің бірі ұшақтың Алматыға қону сәті болған: терезеден Тянь-Шаньның қарлы жоталары созылып жатты. Автор Қазақстанның саяхаттары ішіндегі алған әсерлері жағынан ең бай елдердің бірі болғанын жазды: сан алуан табиғат көрінісі бірнеше күннің ішінде-ақ қар мен тау көлдерінен шатқалдың қызыл жартастарына ауысып отырған.
Басқа бір туристік блогта саяхатшы Қазақстанның бастапқыда жоспарында мүлде болмағанын мойындады. Бірақ TikTok-та Алматы жиі кездесе берген соң, ол келуге шешім қабылдаған. Сапардан кейін бұл бағыттың неге танымал болып жатқанын түсінген.
Алматы тек тауларымен өзіне баурамайды
Таулар мен көлдер туристік фотосуреттердің басты кейіпкері болып қала береді, бірақ шетелдіктер Алматы қаласының өзі туралы да жиі жаза бастады. Күзде мұнда екі апта өткізген саяхатшы қаланы «жағымды тосынсый» деп атады. Есінде Алматыны қоршаған таулар, жап-жасыл көшелер, тағамдар мен кофе мәдениеті сақталыпты. Автор саяхаттың бөлек бір бөлшегіне айналған жергілікті кофейнялар мен ресторандарды ерекше атап өтті.
Үндістаннан жазда он күнге келген тағы бір турист Алматының кең әрі жап-жасыл аймақтарын, жаяу көп серуендеуге, сондай-ақ велосипед пен самокат тебуге берілген мүмкіндікті ұнатқанын жазды. Қала сыртында алған басты әсері ретінде ол Көлсай көлдері мен Шарын шатқалына жасаған сапарын атап өтті.
Шетелдіктер Алматыдан алысқа ұзамай-ақ қаншама түрлі әсер алуға болатынын да жиі айтады. Шарын, Көлсай, Қайыңды, Асы үстірті және Алтынемел көбіне бір саяхат бағытына енеді.
Бір апталық сапардан кейін саяхатшылардың бірі бір ғана аймақтың ішінде мұндай алуан түрлі табиғат көріністерін көремін деп күтпегенін жазды. Еліне оралған соң ол әлеуметтік желі пайдаланушыларынан Қазақстанның келесі қай бөлігін аралаған жөн екенін – Астананы, Түркістанды, Маңғыстауды ма, әлде Алтайды ма – сұрап, кеңес алған.
Астана – мүлде басқа Қазақстан
Оңтүстік-шығыстың табиғатынан кейін елордаға жол тартатындар үшін алған әсерлері түбегейлі өзгереді. Толық жазылған есептердің бірінде саяхатшылар Астананы мүлде күтпеген жерден кездестірген қала ретінде – заманауи, ерекше әрі өте таза деп сипаттады. Олар Ұлттық музейді көруге кеңес беріп, елордада өткізген екі күніне өкінбейтіндерін мойындады.
Астанаға деген қызығушылықты статистика да растайды. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында елордаға 830 мыңға жуық турист келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға артық. Олардың 187 мыңға жуығы шетелдіктер болды.
Қыркүйекте Lonely Planet басылымы да Астана бойынша бөлек үлкен жолнұсқаушы (гид) шығарды. Басылым елорданың ерекше сәулетіне назар аударып, бұл қаланы жеке туристік бағыт ретінде қарастыруды ұсынады.
Маңғыстау – «бейне бір басқа планета сияқты»
Егер саяхатшылар Қазақстанның оңтүстік-шығысын Альпі көріністерімен жиі салыстырса, Маңғыстау мүлде өзгеше ассоциациялар тудырады. Көктемде аймақтың фотосуреттерін халықаралық саяхатшылар қауымдастығында жариялаған фотограф Маңғыстаудың бірнеше жыл бойы оның барғысы келетін бағыттар тізімінде болғанын жазды. Оның айтуынша, бұрын мұнда жету қиынырақ еді, бірақ әуе қатынасының дамуы мен жергілікті гидтердің пайда болуы аймақты қолжетімді ете түсті.
Қазақстан халықаралық жолнұсқаушыларда жиі көріне бастады
Елге деген қызығушылық тек әлеуметтік желілерде ғана емес, басқа да ресурстарда байқалады. 2026 жылы Lonely Planet басылымы Қазақстан туралы бірден бірнеше жаңа материал жариялады: Астана бойынша бөлек жолнұсқаушы (гид), елдегі ең үздік жерлер жинағы және поезбен екі апталық саяхаттың бағытын ұсынды. Ұсынылған орындар мен әсерлер тізіміне Алматы, Шарын шатқалы, Көлсай көлдері, Астана, Байқоңыр және Қатонқарағай кірді. Сонымен бірге Қазақстан саяхатшыларды мүлде әртүрлі демалыс форматтарын біріктіру мүмкіндігімен баурап отыр.
Таңертең Алматыда кофе ішіп, бірнеше сағаттан кейін тау ортасында болуға, ал келесі күні шатқалды аралап серуендеуге болады. Одан кейін Каспийге ұшып барып, бірнеше күн шөлді аралап жүруге, ал содан соң Астананың заманауи сәулетінің арасынан бір-ақ шығуға болады.
Шетелдіктерді ең қатты таңғалдыратыны да – дәл осы көріністердің жиі әрі тез ауысуы.
«Біз қайта ораламыз» – турист айтатын ең үлкен мақтау
Әрине, әлеуметтік желілердегі пікірлер – белгілі бір саяхатшылардың жеке әсерлері. Біреулер тілдік кедергілер туралы жазса, енді біреулерге бағыттар бойынша ақпарат жетіспейді, ал алыс аймақтарға өзбетінше саяхаттау арнайы дайындықты талап етеді.
Дегенмен 2026 жылғы жазбаларда бір ой үнемі қайталанады: Қазақстан адамдардың келгенге дейінгі елестеткенінен әлдеқайда қызықты болып шығады.
Біреулер мұнда TikTok-тағы кездейсоқ роликтен кейін келеді. Енді біреулері Алматыда бірнеше күн өткізуді жоспарлап, кейін сапарына Көлсай, Шарын мен Алтынемелді қосады. Ал үшіншілері үйлеріне оралған соң, Қазақстанның келесі қай аймағын аралайтынын таңдай бастайды.
Ең оқылған:
- Республика күніне орай қай өңірлерде халыққа ақша беріледі?
- Маңғыстауда жол апатына түскен араб елдерінен келген туристерге көмек көрсетілді
- Канададағы әскери базада ірі өрт шықты: зардап шеккендер бар
- Алматыда жол бойынан гранаталар мен кесілген мылтық жасырылған орын табылды
- Астанада биік шөптің арасында адасып кеткен екі бала табылды