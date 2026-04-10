Бұхарадағы бейресми кездесу: Тоқаев пен Мирзиёев не туралы сөйлеспек?
11 сәуірде Бұхарада Тоқаев пен Мирзиёев бейресми кездеседі. Келіссөздерде стратегиялық серіктестік пен өңірлік өзекті мәселелер талқыланбақ.
Бүгiн 2026, 16:03
БӨЛІСУ
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
11 сәуірде Бұхара қаласында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев бейресми кездесу өткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекеттер басшылары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықты нығайту перспективасын, сондай-ақ өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылауды жоспарлап отыр, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Бұған дейін Қазақстан мен Өзбекстан ортақ жобаларды қолға алғанын жаздық. Парламент Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев бір топ депутатпен және Қазақстанның зиялы қауым өкілдерімен бірге Өзбекстанға барды.
