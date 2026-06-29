Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды

Мамандардың айтуынша, ауа сапасына желдің күші, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы мен температурасы сияқты синоптикалық жағдайлар тікелей ықпал етеді.

Бүгiн 2026, 08:11
АВТОР
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BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 08:11
Бүгiн 2026, 08:11
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Фото: BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» РМК мәліметінше, 2026 жылғы 29 маусымда Қазақстанның ешбір өңірінде қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) күтілмейді. Демек, елді мекендерде атмосфералық ауаның ластану деңгейінің артуына негіз жоқ.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлардың әсерінен ауадағы зиянды заттардың жерге жақын қабатта жиналуы. Мұндай кезде ауа сапасы нашарлап, әсіресе балаларға, жүкті әйелдерге және тыныс алу немесе жүрек-қан тамырлары аурулары бар адамдарға кері әсер етуі мүмкін.

Мамандардың айтуынша, ауа сапасына желдің күші, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы мен температурасы сияқты синоптикалық жағдайлар тікелей ықпал етеді.

Қазгидромет қолайсыз метеожағдайлар қалыптасқан жағдайда:

  • ашық ауада ұзақ уақыт болмауға;
  • балалар мен жүкті әйелдердің серуендеу уақытын шектеуге;
  • созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдарға қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруге;
  • ашық ауадағы қарқынды дене жаттығуларының орнына жабық спорт залдарын пайдалануға кеңес береді.

Алайда 29 маусымға арналған болжам бойынша мұндай қауіп жоқ, сондықтан елімізде ауа сапасы қалыпты деңгейде болады.

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