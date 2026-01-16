Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды

«Қазгидромет» РМК бүгін, 16 қаңтар күні еліміздің бірқатар қаласында ауа сапасының нашарлайтынын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Көкшетау, Павлодар, Өскемен, Семей және Риддер қалаларында күтіледі. Бұл атмосфераның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсия сияқты факторларға байланысты.
Мұндай жағдайларда елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы төмендеуі мүмкін.
Айта кетейік, бұған дейін 13 қаңтарда Өскеменде сары түсті қар жауғаны тіркеліп, тексеру нәтижесінде ауаға тараған шаң мен құм бөлшектері қардың түсін өзгерткені анықталған.
Оқи отырыңыз: