Бүгін қай қалада ауа сапы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар - атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, жеңіл жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
2026 жылдың 20 маусымында Алматыда және түнде Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтілуде. Тұрғындарға саяхат жоспарлаған кезде ауа райы факторларын ескеру ұсынылады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар - атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, жеңіл жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
ҚМЖ пайда болған жағдайда, елді мекендерде атмосфералық ауа сапасының нашарлауы мүмкін, бұл адам денсаулығына әсер етеді.
Ластану деңгейін анықтайтын ең маңызды факторлардың бірі - ауа райы болжамы (жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы).
Қолайсыз ауа райы жағдайында мыналар ұсынылады:
Ашық ауада, әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында болу уақытын азайту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден аулақ болу керек;
Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауада болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек;
Ашық ауада дене белсенділігін шектеу. Жабық спорт кешендерінде дене шынықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу.
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