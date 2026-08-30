Бүгін еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайды

Мамандар мұндай жағдайда тұрғындарға ашық ауада, әсіресе көлік жолдары мен басқа да ластану көздерінің маңында ұзақ жүрмеуге кеңес береді.

30 Тамыз 2026, 08:51
АВТОР
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depositphotos.com 30 Тамыз 2026, 08:51
30 Тамыз 2026, 08:51
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Фото: depositphotos.com

Бүгін, 30 тамызда Алматы мен Ақтөбеде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» хабарлады.

Қолайсыз метеожағдай кезінде желдің әлсіреуі, тұман мен температуралық инверсия салдарынан атмосфераның төменгі қабатында ластаушы заттар жиналып, ауа сапасы нашарлауы мүмкін.

Мамандар мұндай жағдайда тұрғындарға ашық ауада, әсіресе көлік жолдары мен басқа да ластану көздерінің маңында ұзақ жүрмеуге кеңес береді.

Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуендеуді шектеу, ал созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдарға қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру ұсынылады.

Сондай-ақ ашық ауадағы физикалық белсенділікті азайтып, спортпен жабық ғимараттарда айналысқан жөн.

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