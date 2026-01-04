Бүгін елімізде ауа райы қандай болады

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 4 қаңтарға арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстардың болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, республиканың басым бөлігі циклон мен онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалында болады.
Елдің батысы мен оңтүстігінде жауын-шашын жауады. Түркістан облысының таулы аймақтарында түнгі және таңғы уақытта жауын-шашынның (жаңбыр, қар) қатты түсуі күтіледі. Тек оңтүстік-батыс және шығыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы болжануда.
Республика аумағында тұман түсіп, көктайғақ болуы, сондай-ақ желдің күшеюі ықтимал.