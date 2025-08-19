"Бүгін бәрі ойдағыдай болса, үш жақты кездесу өткіземіз" – Трамп

Трамп пен Зеленскийдің Ақ үйде кездесуінде АҚШ президенті Украинадағы қақтығысты тоқтатудың ендігі шарты атысты тоқтату емес екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дональд Трамп Владимир Зеленскийді Ақ үйдің баспалдағында кездестірді. Олар қол алысып, бірігіп суретке түсуге тоқтады.
Кездесу баспасөз мәслихатымен басталды. Әңгімелесу басында Владимир Зеленский АҚШ президентіне соғысты тоқтатудағы жеке күш-жігері үшін алғыс айтты, – деп хабарлайды CNN.
АҚШ пен Украина президенттері Путинмен үш жақты кездесу туралы айтты, – деп хабарлайды Reuters.
Біз кездесу өткізбекпіз. Менің ойымша, егер бүгін бәрі ойдағыдай болса, біз үш жақты кездесу өткіземіз, сол кезде соғысты аяқтауға нақты мүмкіндік болады деп ойлаймын, - деді Трамп.
Владимир Зеленский үш жақты әңгімеге дайын екенін айтты. Украина бітімгершілік келісіміндегі "карталарды қайта тартуға" дайын ба немесе "украин сарбаздарын тағы бір-екі жыл өлімге жіберуді жалғастыра бере ме" деген сұраққа Зеленский тікелей жауап бермеді, бірақ Трамп әкімшілігінің соғысты тоқтатуға бағытталған күш-жігерін жоғары бағалады.
Қауіпсіздік мәселесінде көп көмек болады. Көмек көп болады, – деді Қауіпсіздік кепілдігі туралы сұраққа жауап берген Трамп.
Президент Дональд Трамп ықтимал бітімгершілік келісімді сақтауға көмектесу үшін Украинаға америкалық әскерді жіберуді жоққа шығармады.
Бұл туралы сізге бүгін хабарлаймыз, - деді Трамп.
Ол Украинаға қауіпсіздік кепілдігін беру әлі де АҚШ пен оның НАТО-дағы одақтастары арасында талқыланатын мәселе екенін атап өтті.
Украина президенті жаңа бағдарламаға ризашылығын білдірді. Украина президенті НАТО-ға мүше мемлекеттерге Украинаға жеткізу үшін АҚШ-тан қару сатып алуға мүмкіндік беретін жаңа НАТО бағдарламасына ризашылығын білдірді. Зеленский америкалық қарудың Украина қорғанысы үшін өте маңызды екенін атап өтті.