Брюссельдің әйгілі мүсініне қазақы шапан жабылды

Қазақстанның Республика күніне орай Брюссельдегі мүсін қазақы киім киді.

22 Қазан 2026, 18:48
АВТОР
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Instagram/@kazakhstaninbrussels 22 Қазан 2026, 18:48
22 Қазан 2026, 18:48
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Фото: Instagram/@kazakhstaninbrussels

Бельгия астанасы Брюссельдегі әйгілі Manneken Pis мүсіні Қазақстанның Республика күніне орай қазақтың ұлттық киімін киді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Қазақстанның Бельгиядағы елшілігі мәлімдеді.

Қазақстан Республикасының күніне орай әйгілі Manneken Pis қазақтың ұлттық киімін киді! Бұл – Қазақстан мен Бельгия арасындағы достық пен мәдени байланыстың жарқын символы, – делінген дипломатиялық өкілдіктің хабарламасында.

Instagram/@kazakhstaninbrussels

Елшілік мәліметінше, Брюссель тұрғындары мен қала қонақтары мүсінді қазақтың ұлттық киімімен 21 қазанда сағат 18:00-ге дейін тамашалай алды.

Айта кетейік, «Manneken Pis» – Брюссельдің басты көрікті орындарының бірі. Мүсінді мерекелер мен маңызды оқиғаларға орай әртүрлі елдің ұлттық киімдеріне киіндіру дәстүрге айналған.

 
 
 
 
 
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Публикация от Embassy of Kazakhstan in Brussels (@kazakhstaninbrussels)

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