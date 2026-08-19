Бразилияда жаңа мұнай-газ кен орны анықталды
Petrobras мәліметінше, қазіргі уақытта кен орнын бағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Компания жұмыстардың экологиялық және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.
Бразилияның Petrobras мұнай-газ компаниясы елдің солтүстігіндегі Амапа штаты жағалауындағы шельфтен көмірсутек қорын анықтады.
Бұл туралы Prime агенттігі жазды.
Көмірсутек бар екені Фос-ду-Амазонас бассейніндегі FZA-M-59 блогында жүргізіліп жатқан барлау жұмыстары кезінде анықталған. Бұл аумақ Бразилияның экваторлық жағалауында орналасқан.
Morpho (1-BRSA-1405-APS) деп аталатын ұңғыма Амапа штатының жағалауынан шамамен 175 шақырым қашықта, 2886 метр тереңдікте орналасқан.
Petrobras мәліметінше, қазіргі уақытта кен орнын бағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Компания жұмыстардың экологиялық және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.
Компания FZA-M-59 блогындағы барлау жұмыстары мұнай мен газ қорын толықтыру стратегиясының бір бөлігі екенін мәлімдеді. Бұл Бразилияның энергетикалық жүйесі жаңартылатын энергия көздеріне кезең-кезеңімен ауысып жатқан кезеңде елдің энергияға деген сұранысын қамтамасыз етуге бағытталған.
Ең оқылған:
- Алматыда ойыншық тапаншамен видео түсірген ер адам ұсталды
- Жаңбыр, найзағай, бұршақ: 15 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- Степногорскіде прокуратура дәрігердің қызметтік пәтерді жекешелендіру құқығын қорғады
- «Заң мен тәртіп»: Астанада қоғамдық орындарда рейд өтті
- Индонезиядағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 53-ке жетті