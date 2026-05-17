БҚО-да шетелдіктерге айыппұл салынды
Екі күнге созылған «Заңсыз мигрант» рейді кезінде көші-қон заңнамасын бұзудың 79 фактісі анықталды.
Бүгiн 2026, 20:12
152Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Батыс Қазақстан облысында заңсыз көші-қон арналарының жолын кесуге бағытталған «Заңсыз мигрант» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтті. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігі хабарлады.
Екі күн ішінде полиция қызметкерлері 79 айыппұл хаттамасын толтырған. Оның ішінде:
- 56 дерек шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстанның көші-қон саласындағы заңнамасын бұзуына қатысты;
- 20 дерек шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдаған жеке және заңды тұлғалардың көші-қон заңнамасын бұзуына байланысты;
- 3 дерек шетелдік жұмыс күшін және еңбек мигранттарын заң талаптарын бұза отырып тарту фактісі бойынша тіркелген.
Ведомство мәліметінше, заңсыз миграция арналарын анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары жалғасып жатыр.
Полиция көші-қон саласындағы заң талаптарын қатаң сақтауға шақырады, – деп мәлімдеді ІІМ.