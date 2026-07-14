Борышкерлер Finkelisim.kz сайты арқылы өтінім бере алады

Finkelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса, банкке бару керек.

14 Шілде 2026, 08:20
АВТОР
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pixabay 14 Шілде 2026, 08:20
14 Шілде 2026, 08:20
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Фото: pixabay
Қазақстандықтар банктерге шамамен 1 триллион теңге қарыз. Қаржы ұйымдары уақытылы төленбеген соманы коллекторлар арқылы қайтармақ. Аналитикалық орталықтар осындай дерек келтірді.

Бұрын борышкерлер қарызды өтеу үшін біраз құжат жинап, әбігерге түсетін. Бірнеше банкте қарызы болса, әрқайсымен жеке-жеке келісетін. Енді бір ғана Finkelisim.kz деген сайттан онлайн өтінім бере алады. Ол барлық кредиторларға автоматты түрде жетеді.

Бірақ платформаны қолданудың талаптары бар. Біріншіден, бұл жүйені кемінде 2 банкке қарыз азаматтар ғана қолдана алады. Сондай-ақ берешек 90 күн бойы төленбеген болуы тиіс. Әрі Finkelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса, банкке бару керек.

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