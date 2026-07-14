Борышкерлер Finkelisim.kz сайты арқылы өтінім бере алады
Finkelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса, банкке бару керек.
14 Шілде 2026, 08:20
БӨЛІСУ
14 Шілде 2026, 08:2014 Шілде 2026, 08:20
94Фото: pixabay
Бұрын борышкерлер қарызды өтеу үшін біраз құжат жинап, әбігерге түсетін. Бірнеше банкте қарызы болса, әрқайсымен жеке-жеке келісетін. Енді бір ғана Finkelisim.kz деген сайттан онлайн өтінім бере алады. Ол барлық кредиторларға автоматты түрде жетеді.
Бірақ платформаны қолданудың талаптары бар. Біріншіден, бұл жүйені кемінде 2 банкке қарыз азаматтар ғана қолдана алады. Сондай-ақ берешек 90 күн бойы төленбеген болуы тиіс. Әрі Finkelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса, банкке бару керек.
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