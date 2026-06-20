Боливияда төтенше жағдай жарияланды
Елде екі айға жуық уақыттан бері жалғасып жатқан наразылық акциялары экономика жұмысына елеулі әсер етті.
Боливияда наразылық акцияларының күшеюіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Ел президенті Родриго Пас мұндай шешімді елде 50 күннен астам уақыт бойы жалғасып жатқан және экономиканың жұмысына елеулі әсер еткен толқулар аясында қабылдады.
Родриго Пас ел азаматтары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне үндеу жасады.
Мен елдегі жолдарды ашу үшін төтенше жағдай режимін енгізуді тапсырдым. Боливия халқы жұмыс істеу, білім алу, медициналық көмекке қол жеткізу, азық-түлікпен қамтамасыз етілу және оны үйлеріне жеткізу мүмкіндігінен айыратын жол тосқауылдарының кепілінде қала алмайды, – деді ол.
Пастың айтуынша, төтенше жағдай режимі боливиялықтардың қалыпты өмірін бұзу үшін емес, керісінше оны қалпына келтіру үшін енгізіліп отыр. Сондай-ақ ол үкіметтің адал әрі сындарлы диалог жүргізуге ниетті азаматтар үшін әрдайым ашық екенін атап өтті.
CNN мәліметінше, наразылық акцияларына шыққан кәсіподақтардың жолдарды жабуы салдарынан елдің кейбір өңірлерінде азық-түлік, жанармай және дәрі-дәрмек тапшылығы туындаған. Соңғы 50 күн ішінде бұл жағдай ел экономикасының жұмысына елеулі кері әсерін тигізді.
Боливиядағы наразылықтар мамыр айында басталды. Оған Родриго Пастың бюджет тапшылығын азайту мақсатында ұзақ жылдар бойы қолданылып келген жанармай субсидияларын қысқарту туралы шешімі себеп болған.
Дағдарыстың салдарын сезініп отырған ел экономикасында шетел валютасының тапшылығы байқалады. Бір кездері негізгі табыс көздерінің бірі болған табиғи газ экспорты күрт азайып, инфляция соңғы 40 жылдағы ең жоғары деңгейге жеткен.
Президенттің отставкасын талап еткен наразыларға жұмысшылар кәсіподақтары, фермерлер және елдің бұрынғы президенті Эво Моралестің жақтастары қосылды. Олар жалақыны көтеруді және жанармай тапшылығын жоюды талап етіп отыр.
Ең оқылған:
- Емтихан тапсыра алмады: Қарағандыда бойжеткен автоХҚКО қоршауын соқты
- "Қатаң жаза мен өтемақы талап етеміз": Алматыдағы апат бойынша жаңа жәбірленушінің адвокаты
- “Қоғам алдында жаман көрініп қалдық” – Жәбірленуші тарап күдікті Пакты неге кешіргенін тағы түсіндірді
- АҚШ–Иран меморандумы: Соғыс бітті ме, әлде уақытша үзіліс пе?
- Депутаттар жұмысын тоқтатады: 1 шілдеден бастап Қазақстанды не күтіп тұр?