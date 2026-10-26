Болгарияда президент сайлауының екінші кезеңі 1 қарашада өтеді

Болгариядағы президент сайлауының бірінші кезеңінде бірде-бір кандидат қажетті дауыс санын жинай алмады.

26 Қазан 2026, 12:48
АВТОР
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pixabay.com 26 Қазан 2026, 12:48
26 Қазан 2026, 12:48
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Фото: pixabay.com

Болгариядағы президент сайлауының алғашқы кезеңінде кандидаттардың ешқайсысы 50 пайыздан астам дауыс жинай алмады. Сайлау комиссиясының мәліметінше, дауыс беруге қатысу көрсеткіші 22,2 пайызды құрады. Осыған байланысты сайлаудың екінші кезеңі 1 қарашаға белгіленді.

Болгариядағы президент сайлауының бірінші кезеңінде кандидаттардың ешқайсысы қажетті басым дауыс жинай алмады. Елдің Орталық сайлау комиссиясының бюллетеньдердің 95,3 пайызы өңделгеннен кейінгі мәліметінше, қазіргі мемлекет басшысы Илияна Йотова 34,6 пайыз дауыс жинаған. Ал батысшыл көзқарасымен танымал бұрынғы премьер-министр Андрей Гюров 32 пайызбен екінші орында тұр.

Сайлаушылардың дауыс беруге қатысу көрсеткіші 22,2 пайыз болды. Екінші кезең 1 қарашада өтуі мүмкін.

Болгария президентінің өкілеттігі қандай?

Болгария президентінің құзыреті заң жүзінде шектеулі болғанымен, ол елді халықаралық аренада таныстырады. Сондай-ақ президент Қарулы күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы саналады, бас прокурор мен жоғары сот басшыларын тағайындау туралы жарлықтарға қол қояды, Конституцияда белгіленген тұлғалар тізімінен уақытша премьер-министрді тағайындайды және парламент қабылдаған заңдарға вето қою құқығына ие.

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