Блогерлер Жанабыловтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды

Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) блогерлер Жанабыловтарға қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 214-бабының 1-бөлігі («Заңсыз кәсіпкерлік қызмет») бойынша қылмыстық іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Сенаттағы брифинг барысында ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов айтты.
Жанабыловқа қатысты материалдар Агенттікке түсті. ҚР Қылмыстық кодексінің 214-бабының 1-бөлігі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Қазіргі уақытта іс тергеу сатысында, - деді Елемесов.
Оның айтуынша, тергеу әлі бастапқы кезеңде, сондықтан істегі ақшалай сомалар туралы айтуға ерте.
Жоқ, қазіргі сәтте тергеу енді ғана басталды,- деп нақтылады ҚМА өкілі.
Елемесовтің сөзінше, тергеу шамамен екі ай уақыт алуы мүмкін.
Қазір нақты мерзімді айту қиын, бірақ шамамен екі айдың ішінде аяқталуы мүмкін деп ойлаймын. Біз бұған дейін 37-ден астам блогерге қатысты материалдарды уәкілетті органдарға әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін жіберген едік. Ал Жанабыловтар өз кінәсін мойындаудан бас тартты және өтініш түсірді. Материалдар сотқа берілді, ал сот тергеуі барысында, мүмкін, қылмыстық жауаптылық белгілерін анықтауға негіз болған өзге фактілер табылған шығар — деп түсіндірді ҚМА төрағасының орынбасары.
Еске салсақ, әкімшілік істен қылмысқа дейін ұласқан "Жанабыловтар ісі" қоғамға қалай әсер еткені жайлы арнайы шолуымызды мына жерден оқи аласыздар.