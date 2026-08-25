Бизнеске арналған AI-навигатор пилоттық жобасы іске қосылды
Мемлекет басшысының 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан» Жолдауын орындау мақсатында ҚР Ұлттық экономика министрлігі ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп «кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімі» пилоттық жобасын іске қосу туралы бірлескен бұйрыққа қол қойды.
Жаңа цифрлық сервис кәсіпкерлердің заңнаманың өзекті талаптарына қол жеткізуін жеңілдету үшін әзірленген. Жобаның негізінде қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді автоматты түрде талдайтын, ондағы бизнеске қойылатын талаптарды анықтайтын, ақпаратты жүйелейтін және жаңартатын жасанды интеллект алгоритмдері бар.
Жобаның негізгі міндеті кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені азайту, реттеудің ашықтығын арттыру және неғұрлым болжамды бизнес ортаны қалыптастыру болып табылады.
Заңнаманы автоматтандырылған талдау кәсіпкерлерге белгілі бір қызмет түріне қолданылатын талаптарды іздеуге және зерттеуге қажетті уақыт пен ресурстарды қысқартуға мүмкіндік береді.
Міндетті талаптар туралы құрылымдық және қолжетімді ақпарат кәсіпкерлерге заңнаманы жақсырақ басқаруға көмектеседі және белгіленген нормаларды байқаусызда сақтамау қаупін азайтады.
Жүйе сонымен қатар нормативтік құқықтық актілердегі өзгерістерді жедел бақылауға және оларды бизнес қызметінде уақтылы ескеруге мүмкіндік береді.
Пилоттық жоба кәсіпкерлік қызметті реттеуді цифрландыру және мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимыл сапасын арттыру құралдарының бірі болып табылады.
Жаңа функционалдылық бизнеске арналған сандық AI платформасында қолжетімді. Жақын арада сервис eGov business порталында да іске қосылады.
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