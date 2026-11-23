Бизнес банк мақұлдайтын несие сомасын алдын ала қалай біле алады?
Кәсіпкерлер енді банкке толыққанды өтінім бермей-ақ, қанша көлемде қаржы ала алатынын бірнеше минутта тегін бағалай алады. Жаңа сервистің мүмкіндіктері қандай?
Кәсіпкерлер үшін несие алу үдерісі көбіне белгісіздікпен байланысты. Банк қаржыландыруды мақұлдай ма, қанша қаражат бере алады және қандай шарттар ұсынады деген сұрақтарға бизнес иелері өтінім бермей тұрып жауап ала алмайды. Осы белгісіздік кәсіпкерлердің несие алуға қатысты шешімін кейінге қалдыруына себеп болады.
Halyk Bank бұл мәселені шешуге бағытталған жаңа «Кредиттік әлеует» сервисін іске қосты. Ол кәсіпкерлерге несие рәсімдеуге өтінім бермей-ақ, алдын ала қанша көлемде қаржы ала алатынын бағалауға мүмкіндік береді. Банкте жаңа құралдың ерекшеліктері туралы толығырақ айтып берді.
Нарықтағы қажеттілік ескерілді
Halyk Bank заңды тұлғаларды цифрлық кредиттеу департаментінің директоры Алмагүл Конкарованың айтуынша, сервисті іске қосар алдында банк нарықты зерттеп, кәсіпкерлерге ықтимал қаржыландыру көлемін осындай жылдам әрі ыңғайлы тәсілмен алдын ала анықтауға мүмкіндік беретін баламалы құралдарды таппаған.
Біз үшін бұл жай ғана жаңа өнім емес, бизнестің банкпен өзара қарым-қатынас тәсілін өзгертетін құрал, – деді ол.
Алмагүл Конкарова жаңа сервистің іске қосылуы бизнесті қаржыландыру үдерісін барынша ашық, түсінікті әрі қолжетімді етуге бағытталғанын атап өтті.
Кредиттік әлеует» сервисі кәсіпкерге бірнеше минут ішінде, толыққанды кредиттік өтінім бермей-ақ және банк алдында ешқандай міндеттеме алмай, қаржыландыру мүмкіндіктеріне қатысты алдын ала бағалауды тегін алуға мүмкіндік береді, – деді ол.
Кредиттік әлеует кәсіпкерге не үшін қажет?
Мұндай ақпарат шағын және орта бизнес өкілдері үшін аса маңызды. Кәсіпкер өзінің кредиттік әлеуетін білу арқылы кіріс пен шығысты алдын ала болжай алады, алдағы сатып алулардың көлемін жоспарлайды, қызметкерлерге деген қажеттілікті бағалайды және басқарушылық шешімдерді неғұрлым негізді қабылдай алады.
Бұл бизнес-жоспарлауды жеңілдетіп, компанияның алдағы даму мүмкіндіктерін алдын ала бағалауға көмектеседі.
Болашақ несие сомасы қалай есептеледі?
Кредиттік әлеует компанияның қаржылық көрсеткіштері негізінде автоматты түрде есептеледі. Бағалау нәтижесіне бірнеше фактор әсер етеді. Олардың қатарында кредиттік тарих, транзакциялық белсенділік, қолданыстағы кредиттік міндеттемелер және бизнестің кіріс деңгейі бар.
Сервис туралы толығырақ ақпарат алып, кредиттік әлеуетті есептеуге өтінім беру үшін мына сілтеме арқылы өтуге болады.
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