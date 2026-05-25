"Бір ай уақыт берілді": Екібастұзда алып IT жоба басталады
Олжас Бектенов «ДӨО алқабы» жобасын жүзеге асыруға дайындық барысын тексерді.
Премьер-министр Олжас Бектенов Павлодар облысындағы «Деректерді өңдеу орталықтары алқабы» жобасының ағымдағы жағдайы жөнінде кеңес өткізді. Жоба Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық құрылтайдың V отырысында және Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің екінші отырысында қойған міндеттерін орындау мақсатында жүзеге асырылуда.
Жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, «Қазақтелеком» АҚ басқарма төрағасы Бағдат Мусин баяндады. Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов қажетті инженерлік инфрақұрылымды дайындау туралы айтты.
Екібастұз қаласындағы құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстар аяқталды, инженерлік-геологиялық ізденістер жүргізілуде және болашақ модульдік блоктарға арналған шұңқырлар әзірленуде. Құрылыс техникасы мен мамандар жұмылдырылды. Құрылыс жұмыстарының толық циклі 2026 жылдың маусым айында басталады.
Жиын барысында үздік халықаралық тәжірибе мен технологиялық әріптестер талаптарын ескере отырып, электр энергетикасы, деректерді сақтау және өңдеу, ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы тәсілдер қаралды.
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жобаға әлемдік технологиялық көшбасшылар, гиперскейлерлер, жасанды интеллект және бұлтты есептеу саласындағы жетекші халықаралық компаниялар қатарынан әлеуетті қатысушылардың пулын қалыптастырды.
Жоба шеңберінде alem.ai халықаралық орталық базасында жергілікті AI-экожүйені, зерттеу бастамаларын, кадрлар даярлауды және жасанды интеллект саласындағы стартаптарды қолдаудың бірлескен бағдарламаларын дамыту көзделген.
Жиын қорытындысы бойынша Олжас Бектенов жауапты мемлекеттік органдар мен даму институттарына барлық бағыт бойынша жұмыс қарқынын арттыруды тапсырды. Жобаны жүзеге асырудың нақты нәтижелері бір айдан кейін Премьер-министрге ұсынылуы тиіс.
Ең оқылған:
- Астаналық мұғалім 13,5 тонна автобусты сүйреп, әлем рекордын жаңартты
- Отандық сот сарапшылары аудио-дипфейктерді зерттеудің жаңа әдісін енгізді
- БҚО-дағы "Сырым" шекара бекеті маңынан белгісіз дрондар байқалды
- Қарағандыда 20 жастағы қызды көлік қағып, оқиға орнында қаза тапты
- Қазақстандық тревел-блогер әлемдік WIBA Awards сыйлығын жеңіп алды