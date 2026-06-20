Білімге салынған инвестиция: Ustaz Ulytau жобасы Қазақмысқа қатысы бар өңірлердегі 85 мектепті біріктірді
Бес жылда жоба 85 мектеп пен екі колледжді қамтып, мыңдаған оқушы мен педагогке жаңа мүмкіндік ашты.
Жезқазғанда Ustaz Ulytau педагогикалық трансформация орталығының бес жылдығына арналған мерейтойлық жиын өтті.
«Даму траекториясы: жаңа мүмкіндік» атты тақырыппен ұйымдастырылған іс-шараға қатысушылар атқарылған жұмысты қорытындылап, білім беру саласын дамытудың өзекті мәселелерін талқылады.
Сондай-ақ мектеп, педагог, сарапшы және мемлекеттік органдар арасындағы ынтымақтастықтың алдағы бағыттарын айқындады.
Ustaz Ulytau жобасы 2021 жылы «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ның қолдауымен іске қосылды.
Осы уақыт ішінде жоба компанияға қатысы бар өңірлердегі ең ірі білім беру бастамаларының біріне айналып, Ұлытау, Қарағанды және Жамбыл облыстарындағы 85 мектеп пен екі колледжді және екі қосымша білім беру ұйымын қамтитын деңгейге жетті.
Жобаның негізгі мақсаты – тұрғылықты жеріне қарамастан оқушылардың сапалы білім алуына және педагогтердің кәсіби дамуына мүмкіндік беру. Осы мақсатта мектептерде заманауи білім беру әдістемелері енгізіліп, кәсіби бағдарлау бағдарламалары, STEM-тәсілдері мен ағылшын тілін оқытудың технологиялары жүзеге асырылуда. Сонымен қатар педагогтер мен білім беру ұйымдарының басшыларына арналған біліктілікті арттыру бағдарламалары жүйелі түрде жүргізілуде.
Жобаның ең маңызды нәтижелерінің бірі – оқушылар мен педагогтер үшін халықаралық білім алу мүмкіндігінің айтарлықтай кеңеюі болды. Бес жыл ішінде 43 оқушы, сондай-ақ ғылыми жоба байқауының жеңімпаздары мен олардың ғылыми жетекшілері Ұлыбританияда тілдік білім беру бағдарламасынан өтуге қол жеткізді. Сондай-ақ 22 педагог, үш кәсіби бағдар беруші маман және он мектеп директоры халықаралық тағлымдамадан өтті.
Дарынды оқушыларды қолдауға ерекше көңіл бөлінуде. Жоба аясында өткізілетін Қаныш Сәтбаев атындағы химия олимпиадасы бірнеше жылдың ішінде республикалық сайыстан халықаралық деңгейдегі білім бәйгесіне айналды. 2025 жылы олимпиадаға Қазақстан мен Қырғызстанның және Ресей Федерациясының командалары қатысты.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің қатарында Ұлытау облысының оқушылары да болды.
Педагогтердің кәсіби қауымдастығын дамыту жобаның маңызды бағыттарының бірі болып қала береді. Тәжірибе алмасу және заманауи басқару тәсілдерін енгізу мақсатында Мектеп директорларының клубы құрылды. Бүгінде ол 65 білім беру ұйымының басшысын біріктіріп отыр. Бүгінде жобаға қатысушылардың бірқатары білім беру жүйесінде басшылық қызмет атқарып жүр.
Ustaz Ulytau педагогикалық трансформация орталығы ҚР Оқу-ағарту министрлігімен, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясымен, «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығымен және еліміздің жетекші жоғары оқу орындарымен тұрақты негізде қарым-қатынас жасайды. Мұндай ынтымақтастық өңірлерде заманауи білім беру тәжірибесін енгізуге және білім сапасын арттыруға ықпал етеді.
Білім беруді қолдау және адам капиталын дамыту «Қазақмыс» Тобының әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының бірі болып қала береді. Ustaz Ulytau жобасы компанияның жас ұрпақтың дамуына, педагогтердің кәсіби өсуіне және өзіне қатысы бар өңірлердегі білім беру сапасын арттыруға бағытталған жүйелі жұмысының бір бөлігі болып саналады.
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