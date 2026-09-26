Бес қола медаль: Азиада-2026 ойындарының алтыншы жарыс күнінің қорытындысы
Алты жарыс күнінің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының еншісінде 30 медаль бар: сегіз алтын, сегіз күміс және 14 қола.
26 Қыркүйек 2026, 03:30
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