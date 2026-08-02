Баянауыл ұлттық паркінде орман өрті шықты
Жасыбай орманшылығында шыққан өртті сөндіруге ұлттық парк пен ТЖД күштері жұмылдырылды. Оқиға орнына қосымша мамандар мен Ми-8 тікұшағы жіберілді.
2 Тамыз 2026, 18:52
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2 Тамыз 2026, 18:522 Тамыз 2026, 18:52
64Фото: pixabay.com
Павлодар облысындағы «Баянауыл» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманшылығында орман өрті тіркелді.
Қазір тілсіз жауды сөндіруге ұлттық парктің және ТЖД-ның қызметкерлері жұмылдырылған. Қосымша күш ретінде 18 маман, 5 техника және Ми-8 тікұшағы тартылуда.
Экология және табиғи ресурстар министрлігі жағдай тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді.
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