Баянауыл ұлттық паркінде орман өрті шықты

Жасыбай орманшылығында шыққан өртті сөндіруге ұлттық парк пен ТЖД күштері жұмылдырылды. Оқиға орнына қосымша мамандар мен Ми-8 тікұшағы жіберілді.

2 Тамыз 2026, 18:52
АВТОР
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pixabay.com 2 Тамыз 2026, 18:52
2 Тамыз 2026, 18:52
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Фото: pixabay.com

 Павлодар облысындағы «Баянауыл» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманшылығында орман өрті тіркелді.

Қазір тілсіз жауды сөндіруге ұлттық парктің және ТЖД-ның қызметкерлері жұмылдырылған. Қосымша күш ретінде 18 маман, 5 техника және Ми-8 тікұшағы тартылуда.

Экология және табиғи ресурстар министрлігі жағдай тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді.

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