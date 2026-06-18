Балалар арбасы мен велосипед үшін ескерту немесе айыппұл: Заң не дейді?
Төтенше жағдай кезінде адамдар ғимараттан мүмкіндігінше тез эвакуациялануы қажет.
Көпқабатты тұрғын үйлердің кіреберістерінде балалар арбасы, велосипед, самокат немесе басқа да тұрмыстық заттардың тұрғанын жиі көреміз. Тұрғындар мұны ыңғайлы деп есептегенімен, мұндай әрекет өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзуы мүмкін. Тіпті кей жағдайда әкімшілік жауапкершілікке де әкеледі.
Неліктен кіреберісте зат қалдыру қауіпті?
Төтенше жағдай кезінде адамдар ғимараттан мүмкіндігінше тез эвакуациялануы қажет. Ал дәлізде немесе баспалдақ алаңында тұрған балалар арбасы, велосипед, жиһаз секілді заттар қозғалысқа кедергі келтіріп, эвакуацияны қиындатуы мүмкін.
Мамандардың айтуынша, өрт кезінде түтіннің тез таралуы мен көріну деңгейінің төмендеуі адамдардың шығуын қиындатады. Осындай сәтте жолдағы кез келген кедергі адам өміріне қауіп төндіруі ықтимал.
Заң не дейді?
Өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес эвакуация жолдары, дәліздер мен баспалдақ алаңдары бос болуы тиіс. Сондықтан бұл аумақтарға балалар арбасын, велосипедті, жиһазды немесе басқа да заттарды қоюға болмайды.
Егер қойылған заттар тұрғындардың еркін қозғалуына немесе төтенше жағдайда эвакуациялануына кедергі келтірсе, бұл өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу болып саналады.
Қандай жауапкершілік қарастырылған?
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 410-бабына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған жеке тұлғаларға ескерту жасалуы немесе 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін.
Қазіргі мөлшермен есептегенде бұл шамамен 21 мың теңгені құрайды.
Тұрғындар нені ескеруі керек?
Мамандар ортақ пайдаланылатын аумақтарды жеке заттарды сақтайтын орын ретінде пайдаланбауға кеңес береді. Балалар арбасы мен велосипедті пәтер ішінде немесе арнайы қарастырылған сақтау орындарында ұстаған дұрыс.
Кіреберістің бос болуы – жай ғана тәртіп талабы емес. Бұл төтенше жағдайда адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған қауіпсіздік шарасы.
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