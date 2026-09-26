Азиада-2026: Қазақстан спортшыларының 26 қыркүйектегі жарыс кестесі жарияланды
Іріктеу кезеңдері, кездесулер мен финалдық жарыстар өтеді.
Olympic.kz Қазақстан спортшыларының жарыс кестесін ұсынды. Астана уақыты көрсетілген. Айта кетейік, кестеге өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Спорт түрі: жеңіл атлетика, ерлер. Марафон, финал
Кім: Шадрак Коеч
Уақыты: 03:30
Спорт түрі: садақ ату, ерлер. Классикалық садақ, жекелей және командалық іріктеу
Кім: Ильфат Абдуллин, Дастан Каримов, Дәулеткелді Жаңбырбай
Уақыты: 04:00
Спорт түрі: садақ ату, әйелдер. Блоктық садақ, жекелей және командалық іріктеу
Кім: Виктория Лян, Роксана Юнусова, Адель Жексенбинова
Уақыты: 04:00
Спорт түрі: киберспорт. Puyo Puyo Champions, іріктеу
Кім: Александр Пивоваров
Уақыты: 05:00
Спорт түрі: бадминтон, әйелдер. Жекелей сын, 1/16 финал
Кім: Айша Жұмабек
Уақыты: 05:30
Спорт түрі: бадминтон, ерлер. Жекелей сын, 1/16 финал
Кім: Махсут Таджибуллаев
Уақыты: 05:30
Спорт түрі: семсерлесу. Рапира, әйелдер. Командалық жарыс, 1/8 финал
Кім: Қазақстан
Уақыты: 05:30
Спорт түрі: бадминтон, ерлер. Жекелей сын, 1/16 финал
Кім: Дмитрий Панарин
Уақыты: 05:40
Спорт түрі: бадминтон, әйелдер. Жұптық сын, 1/8 финал
Кім: Камила Смагулова / Наргиза Рахметуллаева
Уақыты: 05:40
Спорт түрі: бадминтон, әйелдер. Жұптық сын, 1/8 финал
Кім: Алиса Кулешова / Диана Наменова
Уақыты: 05:40
Спорт түрі: бадминтон, әйелдер. Жекелей разряд, 1/16 финал
Кім: Камила Смагулова
Уақыты: 05:40
Спорт түрі: нысана көздеу. Винтовка, 50 метр, үш қалыптан ату, әйелдер. Жекелей іріктеу және командалық финал
Кім: Арина Малиновская, Елизавета Безрукова, Софья Шульженко
Уақыты: 05:45
Жекелей финал өтуі мүмкін: 09:45
Спорт түрі: үстел теннисі, әйелдер. Жекелей сын, 1/8 финал
Кім: Зәуреш Ақашева
Уақыты: 06:00
Спорт түрі: семсерлесу. Сабля, ерлер. Командалық жарыс, 1/8 финал
Кім: Қазақстан
Уақыты: 06:30
Спорт түрі: әртістік жүзу. Жұптық сын, техникалық бағдарлама
Кім: Наргиза Болатова, Ясмин Тұяқова
Уақыты: 07:00
Спорт түрі: желкенді спорт. Mixed Dinghy, іріктеу
Кім: Тұрсынай Әшірбай, Еркебұлан Сардарбеков
Уақыты: 07:00
Спорт түрі: киберспорт. Pokémon Unite, топтық кезең
Кім: Қазақстан
Уақыты: 07:25
Спорт түрі: байдарка және каноэде есу. Бірлік-байдарка, әйелдер, 500 метр, А финалы
Кім: Стелла Суханова
Уақыты: 07:30
Спорт түрі: байдарка және каноэде есу. Бірлік-байдарка, ерлер, 500 метр, А финалы
Кім: Дмитрий Холмогоров
Уақыты: 07:40
Спорт түрі: байдарка және каноэде есу. Аралас екілік-каноэ, 500 метр, А финалы
Кім: Сергей Емельянов, Руфина Искакова
Уақыты: 07:50
Спорт түрі: скейтбординг, әйелдер. Стрит, іріктеу
Кім: Анна Лю-Си-Гун
Уақыты: 07:50
Спорт түрі: байдарка және каноэде есу. Аралас екілік-байдарка, 500 метр, А финалы
Кім: Ольга Шмелева, Артём Терещенко
Уақыты: 08:00
Спорт түрі: бокс, әйелдер. 60 келіге дейін, 1/8 финал
Кім: Виктория Графеева – Линь Юй-Тинь (Қытайлық Тайбэй)
Уақыты: 08:00
Спорт түрі: садақ ату, әйелдер. Классикалық садақ, жекелей және командалық іріктеу
Кім: Медина Мұрат, Александра Землянова, Самира Жұмағұлова
Уақыты: 08:30
Спорт түрі: садақ ату, ерлер. Блоктық садақ, жекелей және командалық іріктеу
Кім: Ақбарәлі Қарабаев, Дільмұхамет Мұса, Андрей Тютюн
Уақыты: 08:30
Спорт түрі: садақ ату. Классикалық садақ, аралас командалар. Іріктеу
Кім: Ильфат Абдуллин, Дәулеткелді Жаңбырбай, Дастан Каримов, Александра Землянова, Медина Мұрат
Уақыты: 08:30
Спорт түрі: садақ ату. Блоктық садақ, аралас командалар. Іріктеу
Кім: Ақбаралы Қарабаев, Дільмұхамет Мұса, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Роксана Юнусова, Адель Жексенбинова
Уақыты: 08:30
Спорт түрі: гандбол, әйелдер
Кім: Қазақстан – Өзбекстан
Уақыты: 08:30
Спорт түрі: бокс, ерлер. 55 келіге дейін, 1/8 финал
Кім: Махмұд Сабырхан – Мехди Каземи (Иран)
Уақыты: 09:00
Спорт түрі: суға секіру, ерлер. 3 метрлік трамплиннен синхронды секіру, финал
Кім: Назар Қожанов, Кирилл Новиков
Уақыты: 09:00
Спорт түрі: бокс, ерлер. 90 келіге дейін, 1/8 финал
Кім: Нұрбек Оралбай – Мохаммед Нури (Ауғанстан)
Уақыты: 10:00
Спорт түрі: скейтбординг, ерлер. Стрит, іріктеу
Кім: Нұраят Әнуарбек, Альфируз Эшматов
Уақыты: 12:10
Спорт түрі: әртістік жүзу. Командалар, акробатикалық бағдарлама
Кім: Қазақстан
Уақыты: 13:00
Спорт түрі: ауыр атлетика, ерлер. 75 келіге дейін, А финалы
Кім: Бексұлтан Айтбай
Уақыты: 13:00
Спорт түрі: жеңіл атлетика, ерлер. 110 метрге кедергілер арқылы жүгіру, іріктеу
Кім: Давид Ефремов
Уақыты: 15:21
Спорт түрі: су добы, ерлер. Топтық кезең
Кім: Қазақстан – Жапония
Уақыты: 15:00
Спорт түрі: жеңіл атлетика, ерлер. Ядро серпу, финал
Кім: Иван Иванов
Уақыты: 16:00
Спорт түрі: жеңіл атлетика, әйелдер. 400 метрге жүгіру, финал
Кім: Мария Шувалова
Уақыты: 17:45
Спорт түрі: жеңіл атлетика, әйелдер. 1500 метрге жүгіру, финал
Кім: Аяна Болатбекқызы
Уақыты: 18:15
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